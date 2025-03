À 41 ans, Vanessa Douillet, l'épouse de l'ex-judoka, veut devenir Miss France 2026

L’épouse de David Douillet rêve de succéder à Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon, qui a marqué l'histoire du concours en étant élue à 34 ans.

Comme son époux David Douillet, Vanessa aime les challenges ! À 41 ans, l'hypnothérapeute s'est lancé un nouveau défi : devenir Miss France 2026 et ainsi battre le record d'Angélique Angarni-Filopon, élue Miss France 2025 à 34 ans. Pour réaliser son rêve, la maman de trois enfants se présente d'abord à l’élection locale Miss Châtillon Pays de Dombes, en région Rhône-Alpes, qui se déroulera le 4 avril prochain. Une aventure qu'elle ne prend absolument pas à la légère.

Un "message d'espoir" pour toutes les femmes

"Je ne fais pas cela pour la blague. J’y vais sérieusement. J’ai vraiment envie d’aller à Paris pour représenter ma région, puis d’être élue Miss France", confie-t-elle à nos confrères du Parisien. "Je veux faire passer un message d’espoir à toutes les femmes qui n’osent plus et leur dire : 'Allez-y, ne nous interdisons rien' [...] Ce n’est jamais trop tard". Vanessa Douillet se réjouit de la suppression de la limite d'âge, jadis fixée à 24 ans, pour se présenter au concours Miss France. "Une femme de 40 ans, aujourd’hui, n’est pas la même qu’une femme de 40 ans il y a vingt ans", assure-t-elle. L'épouse de David Douillet est en compétition avec des filles qui ont le même âge que ses propres filles. "D’ailleurs, leurs mamans me disent: 'Faut que t’assures, que tu nous représentes, nous, les mamans'. C’est drôle!", raconte-t-elle, très enthousiaste.

Vanessa Douillet avait déjà envie de se lancer dans l'aventure l'année dernière mais s'y était prise trop tardivement. "Une élection de Miss France, c’est une année de travail, entre les élections et la préparation", souligne la quadragénaire. Donner de la visibilité aux femmes de plus de 40 ans n'est pas sa seule motivation. "En tant qu’infirmière de formation, j’adore les projets associatifs", explique-t-elle au Parisien. "Devenir Miss France serait une opportunité énorme de défendre mes engagements, notamment auprès des enfants malades". Si elle remporte l’élection Miss Châtillon Pays de Dombes, Vanessa Douillet devra ensuite participer au concours de Miss Rhône-Alpes, dernière étape avant l’élection nationale.