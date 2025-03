Pascal Praud et vous - Affaire Gérard Depardieu : «On est en train de faire le procès d'une époque», affirme Véronique Genest

Gérard Depardieu est jugé cette semaine pour agression sexuelle, dans un procès très médiatisé. Invitée de l'émission "Pascal Praud et vous" - tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1 -, la comédienne Véronique Genest estime qu'il s'agit du procès "d'une époque". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Dix-huit mois de prison avec sursis ont été requis contre Gérard Depardieu, dans son procès pour agressions sexuelles sur deux femmes en 2021. Un procès très médiatisé qui fait réagir Véronique Genest dans l'émission Pascal Praud et vous. "Je pense qu'on est en train d'en faire le procès d'une époque et qu'on est en train d'essayer de condamner Gérard Depardieu pour les choses pour lesquelles on l'a encensé", affirme la comédienne, en ce moment au théâtre pour la pièce Les grands ducs.