«Nous savions dès le départ que ce serait compliqué» : Omar Sy se confie sur sa relation avec son épouse Hélène

Invité de l'émission "En aparté" ce lundi 17 février sur Canal+, Omar Sy a fait de rares confidences sur sa relation la mère de ses cinq enfants, dont il partage la vie depuis trente ans.

À​ l'heure où les applications de rencontre ont bouleversé notre manière de vivre nos relations amoureuses, souvent plus éphémères, le couple formé depuis trois décennies par Omar Sy et son épouse Hélène fait incontestablement figure d'exception. Invité de l'émission En aparté ce lundi 17 février sur Canal+, l'acteur s'est confié sur cette longévité "un peu rare" dans son entourage, mais qui s'explique aisément : sa compagne et lui n'ont jamais baissé les bras, malgré les doutes et les difficultés.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une rupture à la fin des années 1990

"On part déjà avec un truc un peu compliqué dans notre histoire, donc on a dû se battre très vite, on a appris les batailles. Ce n’est pas non plus facile, c’est comme tout le monde, on a nos trucs, mais ça va, on tient", explique Omar Sy, faisant allusion à sa rupture avec Hélène à la fin des années 1990.

Le couple a déjà évoqué cette période difficile dans le livre Viens on se parle d’Elsa Vigoureux, paru en 2024. "En août 1999, j’ai quitté Omar", y révèle Hélène Sy, avant d'expliquer : "Il m’avait annoncé qu’il voulait faire de la télé. Moi, je suis allée travailler dans une maison d’accueil spécialisée pour psychotiques et trisomiques". À l’époque, la jeune femme était convaincue que leurs deux mondes étaient trop éloignés pour que leur histoire d'amour puisse fonctionner. Mais Omar Sy s'est battu pour lui prouver le contraire. "Il est venu me chercher là-bas, dans sa voiture de location, une Ford Ka verte, avec un bouquet de roses. Il était amoureux, il voulait me reconquérir", se souvient Hélène Sy dans l'ouvrage d'Elsa Vigoureux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La star d'Intouchables a eu raison de s'accrocher : après cette mauvaise passe, Hélène et lui ont fondé une grande famille composé de cinq enfants, Selly, Sabah, Tidiane, Alijah et Amani-Nour, âgés de 7 à 24 ans. La petite tribu vit depuis plusieurs années entre la France et Los Angeles. "Sans eux, c’est sûr que je ne serais plus le même, c’est évident", conclut avec émotion Omar Sy dans En aparté.