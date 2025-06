Léa Salamé au 20H de France 2 : «Elle, c'est elle et moi, c'est moi», assure Raphaël Glucksmann sur un éventuel conflit d'intérêt

Alors que la journaliste Léa Salamé quitte la matinale de France Inter à la rentrée pour prendre les rênes du 20H de France 2, son compagnon Raphaël Glucksmann a répondu aux question d'un éventuel conflit d'intérêt, s'il était candidat à la présidentielle 2027. Le député européen a assuré que cette question "sera tranchée de manière transparente" en temps voulu.

"Elle, c'est elle et moi, c'est moi" : interrogé sur un éventuel conflit d'intérêt avec sa compagne la journaliste Léa Salamé s'il était candidat à la présidentielle, Raphaël Glucksmann a assuré que la "question sera tranchée de manière transparente" le cas échéant, mais qu'il n'était pas candidat à ce stade.

"Là, je ne suis pas candidat"

Léa Salamé sera la nouvelle présentatrice du 20H de France 2 à la rentrée, a annoncé France Télévisions la semaine dernière. Elle a promis de se mettre "en retrait" si son compagnon l'eurodéputé Raphaël Glucksmann était candidat en 2027, dans une interview à La Tribune Dimanche.

"Elle, c'est elle et moi c'est moi. On est en 2025 et je ne me voyais absolument pas discuter avec elle du fait qu'elle devrait ne pas faire quelque chose d'aussi important dans sa carrière parce que nous, nous sommes engagés dans un processus politique", a répondu de son côté Raphaël Glucksmann lundi lors d'une conférence de presse pour présenter sa "vision pour la France", avec son parti Place publique.

"On verra sur quoi notre travail débouche", a-t-il ajouté, précisant qu'"en cas de candidature à une élection nationale à venir, le sujet sera tranché de manière totalement transparente qui évitera tout conflit d'intérêt". "Mais là, je ne suis pas candidat, devant vous", a-t-il ajouté.

"Très content" pour Léa Salamé

"C'est le point fondamental de la politique que de poser une vision", a-t-il insisté. "Cette vision se transforme ensuite en projet, puis en dynamique. Nous, ce qu'on veut c'est qu'il y ait une dynamique qui représente nos idées aux prochaines élections nationales."

Raphaël Glucksmann s'est dit par ailleurs "très content" pour Léa Salamé. "On est en 2025, elle pense par elle-même et elle ne va pas nécessairement avoir les mêmes idées que moi en plus, malheureusement pour moi", a-t-il souri.

Léa Salamé s'était déjà mise en retrait de l'antenne de France Inter lorsque Raphaël Glucksmann était candidat aux européennes de juin 2024.