Le comédien britannique Russell Brand inculpé pour viol au Royaume-Uni

Le comédien de 49 ans Russell Brand, qui a été marié avec la chanteuse américaine Katy Perry, a été inculpé pour viol, agressions sexuelles et attentat à la pudeur sur quatre femmes, deux ans après les accusations. Il doit comparaître le vendredi 2 mai devant le tribunal de Westminster à Londres.

Plus de deux ans après les premières accusations portées contre lui, le comédien britannique devenu influenceur complotiste Russell Bran da été inculpé ce vendredi pour viol, agressions sexuelles et attentat à la pudeur sur quatre femmes au Royaume-Uni.

Des relations "totalement consensuelles", selon l'acteur

La police londonienne a annoncé jeudi 3 avril dans un communiqué avoir inculpé l'ex-animateur pour ces faits présumés commis entre 1999 et 2005. Elle avait ouvert une enquête fin 2023 après que l'hebdomadaire Sunday Times et la chaîne de télévision Channel 4 avaient révélé les accusations de quatre femmes, l'une concernant un viol et les autres des agressions sexuelles et des violences psychologiques.

"Nous avons autorisé aujourd'hui (vendredi) la Metropolitan Police à inculper Russell Brand concernant des allégations faites après la diffusion d'un documentaire sur Channel 4 en septembre 2023", a de son côté indiqué le bureau du procureur (CPS).

Le comédien de 49 ans, qui a été marié avec la chanteuse américaine Katy Perry, avait été interrogé en novembre 2023 par la police. Il a toujours formellement démenti ces accusations et assuré qu'il n'avait eu que des relations "totalement consensuelles". Il doit comparaître le vendredi 2 mai devant le tribunal de Westminster à Londres.

Longtemps connu au Royaume-Uni pour ses shows aux plaisanteries à connotation sexuelle et star de la télévision et radio britanniques des années 2000, avant de se faire connaître aux États-Unis, Russell Brand est surtout actif sur les réseaux sociaux, où ses vidéos mêlent notamment théories du complot et attaques contre les médias traditionnels.

Dans son avant-dernière vidéo mise en ligne jeudi sur Instagram, il affirme "croire qu'il existe une intelligence obscure planifiée et organisée qui utilise la culture à des fins de distraction et de contrôle". Il est désormais marié à une blogueuse, Laura Gallacher.

Enquêtes internes

Dans le détail, Russell Brand est inculpé pour le viol d'une femme dans la région de Bournemouth (sud de l'Angleterre) en 1999. Il est également inculpé pour un attentat à la pudeur en 2001 sur une autre femme, pour un "viol oral" et une agression sexuelle sur autre femme en 2004, et pour avoir agressé sexuellement une quatrième femme, en 2004 et 2005, à Londres.

Dans la foulée des révélations des deux médias britanniques en 2023, la société de production Banijay UK - qui avait produit des émissions de télévision présentées par Russell Brand sur Channel 4 - avait lancé une enquête interne sur le comportement de Russell Brand. Tout comme la BBC, pour laquelle le comédien avait animé des émissions de radio entre 2006 et 2008.

Banijay UK avait conclu que des inquiétudes soulevées de manière informelle au sujet de Russell Brand "n'avaient pas été (...) correctement étudiées", tandis que Channel 4 avait affirmé n'avoir trouvé "aucune preuve" que d'autres employés aient été au courant d'accusations contre lui.

L'enquête menée par la BBC a conclu que plusieurs personnes au sein du groupe audiovisuel public "s'étaient senties incapables d'évoquer" leurs inquiétudes sur le comportement du présentateur. Aux États-Unis, Russell Brand a également été la cible d'une plainte déposée en 2023 à New York pour des faits présumés d'agression sexuelle en 2010 sur le tournage d'un film dans la mégapole américaine.