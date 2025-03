Violences sexuelles : Le Scouarnec reconnaît sa culpabilité pour l'intégralité des 299 victimes

Ce jeudi 20 mars, Joël Le Scouarnec a pour la première fois reconnu sa culpabilité pour l'intégralité des 299 victimes, selon son avocat. L'ex-chirurgien est jugé depuis le 24 février par la cour criminelle du Morbihan à Vannes pour viols et agressions sexuelles.

L'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec, jugé depuis le 24 février par la cour criminelle du Morbihan à Vannes pour viols et agressions sexuelles sur 299 victimes, a reconnu pour la première fois ce jeudi sa culpabilité pour l'intégralité des faits, a appris l'AFP d'un de ses avocats.

"Je suis dans un devoir de vérité"

Me Maxime Tessier a d'abord demandé à Joël Le Scouarnec s'il reconnaissait que les personnes mentionnées dans les nombreux carnets saisis par les enquêteurs étaient "toutes de potentielles victimes de ses actes, et il a dit 'oui'", a expliqué l'avocat à l'AFP à l'issue de l'audience, qui avait débuté à huis clos avant que celui-ci ne soit levé. "Ensuite je lui ai demandé s'il reconnaissait que les 299 faits poursuivis étaient des infractions et il a dit +oui+", a ajouté Me Tessier, pour qui cette déclaration constitue "un tournant" dans le procès.

Jusqu'à présent, l'accusé n'avait reconnu les faits qu'un par un, au fur et à mesure des débats, centrés sur les carnets où il consignait méticuleusement les sévices qu'il infligeait à ses victimes. Durant l'instruction il en avait nié un grand nombre, affirmant qu'il s'agissait de gestes médicaux sur des patients, en grande majorité mineurs au moment des faits. "Je suis dans un devoir de vérité", a dit jeudi Joël Le Scouarnec pour expliquer ce changement d'attitude, selon son avocat.

Une étape "cruciale"

"J'ai demandé à la cour qu'il soit acté au procès verbal des débats que Joël Le Scouarnec a reconnu sa culpabilité pour les 299 faits" jugés à Vannes, a souligné Me Tessier. "La reconnaissance est une étape cruciale pour permettre aux victimes d'avancer, et c'est bien qu'elle arrive à ce stade du procès", a réagi Me Frédérique Giffard, qui représente une quinzaine de parties civiles à Vannes.

"Je pense qu'il a fini par comprendre, en écoutant les parties civiles défiler à la barre depuis dix jours, qu'il n'allait pas décemment pouvoir tenir sa posture qui consistait à encore contester les faits dans certains cas", a dit Me Giffard à l'AFP, estimant que l'accusé "a été intelligemment accompagné par sa défense dans cette prise de conscience."

"Les parties civiles qui vont être entendues à partir de la semaine prochaine vont être beaucoup plus sereines, j'imagine, à la perspective de leur audition, en particulier celles dont il avait contesté le viol ou l'agression à l'instruction", a-t-elle ajouté.

Joël Le Scouarnec, 74 ans, a déjà été condamné en 2020 à Saintes à 15 ans de réclusion pour violences sexuelles sur quatre enfants. Il encourt à Vannes une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour ces viols et agressions sexuelles avec circonstances aggravantes.