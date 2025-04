Laeticia Hallyday oublie ses ennuis fiscaux en s’amusant à Coachella avec sa fille Jade

Alors qu'elle vient de perdre un nouvelle bataille contre le fisc, qui lui réclame 7,7 millions d'euros, la veuve de Johnny s'est changée les idées en allant danser jusqu'au bout de la nuit au célèbre festival Coachella, accompagnée de sa fille aînée, Jade.

Laeticia Hallyday ne veut pas se laisser abattre par ses problèmes fiscaux. Sept ans après la disparition de Johnny, qui lui a laissé des millions d'euros de dettes, la veuve du rockeur a tenté de négocier avec le fisc, sans succès. La semaine dernière, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle n'était pas "dans la misère" et qu'elle était donc en mesure de rembourser les 7,7 millions d'euros qu'on lui réclame. Un revers pour l'ancienne mannequin, qui espérait ne jamais avoir à s'acquitter d'une telle somme. Dépitée par l'annonce du tribunal, Laeticia Hallyday a lutté contre son envie irrépressible de rester enfermée et de se morfondre. À la place, la veuve de Johnny a décidé de se vider la tête de la meilleure des manières : en faisant la fête à Coachella, le festival le plus huppé de la planète, où se bousculent chaque année stars et influenceurs venus des quatre coins du monde pour s'amuser au milieu du désert californien.

Un 50e anniversaire célébré à Saint-Barth

À en croire un montage vidéo qu'elle a partagé ce dimanche 13 avril sur son compte Instagram, la compagne de Frédéric Suant a, elle aussi, passé un moment incroyable, suspendu dans le temps, à Coachella. Sur ces images, on la voit se promener sur la pelouse du festival avant de retrouver sa fille aînée, Jade, qu'elle câline et qu'elle embrasse. Complices, mère et fille ont toutes les deux opté pour un look hippie chic. "Coachella on t’aime", a tout simplement écrit Laeticia Hallyday en légende de sa publication. La veuve du Taulier est une habituée de l'événement, auquel elle a participé à plusieurs reprises en compagnie de Johnny. L'année dernière, elle a fait découvrir la magie du festival à Jade pour la toute première fois, un moment inoubliable.

Quelques jours avant de profiter de Coachella pour la deuxième année consécutive aux côtés de sa fille aînée, Laeticia Hallyday s'était envolée vers Saint-Barth, où elle a célébré son 50e anniversaire entourée de sa famille et de ses amis. Son nouveau compagnon, Frédéric Suant, était également présent pour l'occasion. La nouvelle quinquagénaire en a profité pour officialiser leur relation en partageant une vidéo souvenir des festivités, dans laquelle on voit le patron de restaurant l'embrasser tendrement.

Entourée de ses filles et de son nouvel amoureux, Laeticia Hallyday puise les forces nécessaires pour affronter ses soucis financiers, qui assombrissent son quotidien presque parfait.