Santé : comment réagir quand on est victime de vertiges

Dans l’émission Sans Rendez-vous, une auditrice d’Europe 1 s’interrogeait vendredi sur la cause des vertiges qu’elle ressent quand elle est en position allongée. "J’ai souvent des vertiges lorsque je suis couchée dans mon lit et j'ai l’impression que tout tourne autour de moi", expose Mélanie, qui se demande si elle doit consulter un praticien. Dans Sans Rendez-vous, le docteur Jimmy Mohamed a expliqué les différents diagnostics possibles.

La réponse de Jimmy Mohamed

Il faut d’abord rappeler ce qu’est un vertige et le distinguer de la sensation vertigineuse, où ça tangue, comme si on était sur un bateau. Le vrai vertige, c’est comme si vous étiez sur un manège : la pièce tourne autour de vous. Dans ces cas-là, il y a trois drapeaux rouges ou signes d’alerte qui doivent vous faire consulter.

Le premier, ce sont les maux de tête. Des vertiges et des maux de têtes sont synonymes d’urgence. Il y a un risque d’AVC ou d’artère qui saigne. Le deuxième drapeau rouge, c’est la cervicalgie, c’est-à-dire un mal de cou. Cela peut indiquer une suspicion de dissection de l'artère carotidienne donc il faut consulter. Le troisième drapeau rouge, ce sont les signes neurologiques. Si en plus des vertiges, vous constatez que vous voyez un peu moins bien de d’habitude, que vous avez un bras qui fonctionne moins bien ou que vous titubez, il faut aller aux urgences.

Est-ce dû à un problème d'oreille interne ?

Mais quand on parle de vertige en position allongée, on peut suspecter un problème d’oreille interne, souvent dû à des petits cristaux que l’on a dans l’oreille. Il faut également parler de la maladie de Menière, qui peut aussi être à l’origine de vertige régulier.

La maladie de Menière survient de manière caractéristique. Dans un premier temps, cela se manifeste par des bourdonnements d’oreille et des acouphènes. Par la suite, il y a une baisse de l’audition puis des vertiges. Les crises vont se répéter, avec une évolution assez particulière : au fur et à mesure que la maladie progresse, les crises vont être de moins en moins intenses, mais la baisse de l’audition sera de plus en plus importante. C’est l’ORL qui permet de faire le diagnostic.

On connait mal cette maladie, il y a donc peu de traitements. Parmi les possibilités : la prise de diurétiques, pour éliminer l’eau qu’on aurait en trop. Il y a aussi certains régimes pour limiter les apports en sel ou les excitants comme la caféine. Et puis il y a ensuite des traitements chirurgicaux, car il s’agit en fait d’un problème de pression au niveau de l’oreille interne.