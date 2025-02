Kim Kardashian retrouve son ex Kanye West pour soutenir leur fille North : comment s'entendent-ils aujourd'hui ?

Dans le dernier épisode de la téléréalité "The Kardashians", diffusé ce jeudi 20 février, Kim Kardashian et Kanye West assistent ensemble à un spectacle du "Roi Lion" dans lequel joue leur fille North, 11 ans. La star de la télé-réalité se confie ensuite sur ses relations avec le rappeur, quatre ans après leur divorce.

Comme n'importe quels parents divorcés, Kim Kardashian et Kanye West continuent de se voir pour le bien-être de leurs enfants. Dans le dernier épisode de la série The Kardashians, diffusé ce jeudi 20 février, la star de la télé-réalité et le rappeur se retrouvent au théâtre du Hollywood Bowl de Los Angeles pour soutenir leur fille North, 11 ans, qui s'apprête à monter sur scène pour le spectacle du Roi Lion.

"De bonnes vibrations"

Stressée pour son aînée, Kim Kardashian se détend rapidement en la voyant interpréter comme une pro Je voudrais déjà être roi. La femme d'affaires peut souffler : North a déjà tout d'une star ! Après le show, Kim Kardashian confie avoir passé un excellent moment en compagnie du père de sa fille. "Il était impliqué. Il est même venu aux répétitions", souligne-t-elle. Quatre ans après son divorce avec Kanye West, la star de la téléréalité tient à rester en bons termes avec lui pour assurer une stabilité émotionnelle à leurs jeunes enfants, North, 11 ans, Saint, 9 ans, Chicago, 7 ans, et Psalm, 5 ans. "Kanye et moi voulons le meilleur pour les enfants", affirme Kim Kardashian avant d'ajouter : "Chaque fois que nous sommes présents pour les soutenir, il y a toujours de bonnes vibrations".

Si cette séquence peut sembler anodine, elle en dit pourtant long sur le chemin parcouru par Kim Kardashian, qui a eu beaucoup de mal à s'adapter à la co-parentalité avec l'incontrôlable Kanye West, un ex pas vraiment comme les autres. En 2022, la star de la télé-réalité confiait qu’elle faisait tout pour cacher ses émotions à ses enfants lorsque les déclarations controversées de leur père ou son comportement erratique faisaient la une des médias. "Quand je les conduis à l'école, et qu'ils veulent écouter la musique de leur père, peu importe ce que je traverse, ou ce qui se passe dans le monde, je dois garder le sourire et chanter avec les enfants, et faire comme si de rien n'était. Une fois que je les ai déposés, je peux pleurer un bon coup", avait-elle assuré, les larmes aux yeux, dans le podcast d'Angie Martinez.

Après son divorce avec Kanye West, la star s'est juré de ne jamais évoquer ses frasques et de ne jamais dire du mal de lui devant leurs enfants. "Même si tout ce qu'il dit sur nous est insensé, je ne commente jamais, je ne poste jamais", avait-elle affirmé dans le premier épisode la troisième saison des Kardashians. "Je reste silencieuse malgré tous les mensonges, même quand il me méprise à cause de ma sextape et en parle partout, dans tous les médias". Un silence pour protéger sa progéniture qui, elle en est certaine, serait "blessée" en apprenant l'attitude de leur père.