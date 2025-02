Kanye West et son épouse Bianca Censori ont-il été virés des Grammy Awards ?

Kanye West et sa femme Bianca Censori ont fait scandale hier soir sur le tapis rouge des Grammy Awards, à Los Angeles. La compagne du rappeur a pris la pose devant les photographes dans une mini-robe totalement transparente.

"Honteux", "indécent", "inapproprié"... La tenue très osée de Bianca Censori sur le tapis rouge des Grammy Awards a déclenché un véritable tollé hier soir à Los Angeles, et une vague de réactions indignées sur les réseaux sociaux.



Enveloppée dans un long manteau en fourrure noire à son arrivée à l'évènement, la compagne du très provocateur Kanye West l'a laissé glisser au sol, dévoilant une mini-robe totalement transparente portée sans aucun sous-vêtement.

Entièrement nue face aux photographes, Bianca Censori a pris la pose comme si de rien n'était, sous le regard de Kanye West, de son côté entièrement vêtu de noir. Le couple s'est rapidement éclipsé après le shooting photo et n'a pas assisté à la prestigieuse cérémonie.

Choix délibéré ou départ forcé à cause de la tenue de Bianca Censori ? Plusieurs médias américains ont dans un premier temps affirmé que Kanye West et sa femme avaient été exclus des Grammy Awards après leur coup d'éclat sur le tapis rouge. Mais, selon People, le couple serait parti de son propre gré. "West a été nominé et a marché sur le tapis – puis a choisi de monter dans sa voiture et de partir", peut-on lire sur le site du magazine. Après avoir quitté la soirée, Kanye West a partagé plusieurs photos de son épouse sur son compte Instagram, puis les a supprimées dans la foulée.

Les choix vestimentaires de Bianca Censori font régulièrement scandale. L'été dernier, la jeune femme de 30 ans a failli être inscrite au fichier des "délinquants sexuels" pour "exhibitionnisme indécent" après s'être baladée en mini bikini dans les rues de Los Angeles.