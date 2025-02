Kate Cassidy donne sa première interview depuis la mort de Liam Paye : «Si j’avais su, je n’aurais jamais quitté l’Argentine»

La compagne de Liam Payne a accordé sa toute première interview depuis la disparition tragique de l'ancien membre des One Direction le 16 octobre dernier à Buenos Aires. La jeune femme de 25 ans était à ses côtés quelques jours avant la chute qui lui a coûté la vie.

Il lui a fallu du temps avant de s'exprimer dans les médias. Du temps pour réaliser que l'homme de sa vie était parti. Du temps pour mettre des mots sur l'indicible. Le 16 octobre dernier, Kate Cassidy apprend que son compagnon Liam Payne, 31 ans, est mort après avoir chuté du troisième étage de son hôtel à Buenos Aires.

Kate Cassidy n'avait pas perçu le mal-être de Liam Payne

Quelques jours plus tôt, la jeune femme de 25 ans souriait sur des photos et des vidéos prises dans la chambre où séjournait son amoureux. Le couple s'était envolé ensemble direction l'Argentine depuis leur résidence en Floride pour que Liam Payne assiste au concert de son ami des One Direction Niall Horan, à Buenos Aires. Confortablement installés dans leur hôtel cinq étoiles, les tourtereaux avaient prolongé leur séjour au soleil. Puis Kate était finalement retournée seule aux Etats-Unis. "Si j'avais pu voir dans le futur, je n'aurais jamais quitté l'Argentine", confie la jeune femme dans une interview accordée au Sun, sa toute première depuis la tragédie.

L'influenceuse met les choses au clair : non, elle ne s'était pas disputée pas avec Liam Payne mais était tout simplement rentrée chez eux pour s'occuper de leur chienne Nala. "J'avais une responsabilité, nous avions une responsabilité, nous avons une chienne. Je n'aurais jamais pensé qu'un tel drame se produirait". En couple avec Liam Payne, son "âme sœur", depuis deux ans, Kate Cassidy s'imaginait fonder une famille et vieillir avec le chanteur. "C'était un tragique accident. Je ne pensais pas qu'il mourrait jeune", assure-t-elle, en larmes. Le choc a été d'autant plus terrible que Kate Cassidy n'avait pas perçu le mal-être de son compagnon. L'ancien membre des One Direction est pourtant tombé du balcon après avoir consommé un cocktail de drogues et de médicaments. Sa rechute, Kate Cassidy ne la comprend pas. "Nous étions si bien tous les deux, tellement amoureux. Il était si heureux et positif. Je n'arrive pas à croire que les choses se soient réellement terminées comme ça", regrette l'influenceuse.

La jeune femme essaie aujourd'hui de se reconstruire et suit une thérapie. Mais le chemin est encore long. "Je pense à lui chaque seconde. Je suis triste tous les jours", confie-t-elle, dévastée.

Quatre mois après la disparition de Liam Payne, Kate Cassidy a fait ses valises et quitté leur cocon en Floride pour s'installer dans le New Jersey, où elle a grandi. C'est ici, entourée de sa famille, que la jeune femme fait son deuil. En se promettant de ne jamais oublier Liam, malgré la douleur.