Kanye West et Bianca Censori au bord du divorce ? Le rappeur répond aux rumeurs

Alors que plusieurs tabloïds affirment que Kanye West et Bianca Censori se sont séparés après leur coup d’éclat aux Grammy Awards et les propos antisémites du rappeur, Ye a répondu aux rumeurs par l’intermédiaire de son porte-parole.

Le comportement erratique de Kanye West a-t-il fait fuir son épouse Bianca Censori ? Deux semaines après l'apparition controversée du rappeur et de l'apparition architecte australienne sur le tapis rouge des Grammy Awards, une source a affirmé au Daily Mail qu'ils s'étaient séparés peu après la cérémonie et auraient d'ores et déjà évoqué le divorce.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon les informations du New York Post, c'est Bianca Censori qui aurait décidé de rompre avec le rappeur après ses récentes diatribes misogynes et antisémites sur X, la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà bien rempli... Le 2 février dernier, Kanye West l'aurait forcée à se déshabiller sur le tapis rouge des Grammy Awards pour faire le buzz. L'image de Bianca Censori, nue, le visage fermé, visiblement malheureuse a inquiété le monde entier, persuadé que la jeune femme serait sous l'emprise de Ye...

À lire aussi Bianca Censori aurait préféré porter une «jolie robe» aux Grammy Awards

Mais, selon le principal intéressé, qui s'est exprimé par l'intermédiaire de son porte-parole Milo Yiannopoulos auprès du Hollywood Reporter, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bianca Censori ne l'aurait pas quitté et ils célèbreront la Saint-Valentin en amoureux ce soir, comme n'importe quel couple.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Kanye et Bianca sont à Los Angeles et s'apprêtent à profiter ensemble de la Saint-Valentin. Les annonces sur leur vie privée viendront directement d'eux, et non de rumeurs infondées dans la presse people", a déclaré Milo Yiannopoulos, avant de lâcher ironiquement : "Est-ce la cinquième ou la sixième fois que la presse a eu tort en annonçant que Ye et Bianca se séparaient ? J'ai perdu le compte". Réel démenti ou simple tentative de sauver la face ? Affaire à suivre...