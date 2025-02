Kanye West brise le silence sur la polémique des Grammy Awards avec des messages cryptiques

Après avoir fait scandale sur le tapis rouge des Grammy Awards, Kanye West a brisé le silence sur son compte X pour prendre la défense de sa compagne Bianca Censori... à sa manière.

La polémique continue d'enflammer la Toile. Près d'une semaine après le coup d'éclat de Kanye West et son épouse Bianca Censori sur le tapis rouge des Grammys, le monde entier s'interroge : la compagne du rappeur américain s'est-elle dénudée face aux photographes de son plein gré ? Ou Kanye West l'a-t-il forcée à se mettre en scène dans une mini-robe transparente uniquement pour faire parler de lui ? Jeudi 6 février, celui que l'on surnomme "Ye" a donné quelques éléments de réponse... plus ou moins compréhensibles.

Kanye West défend sa bien-aimée

L'ex-mari de Kim Kardashian a d'abord partagé sur son compte X une photo de lui et Bianca Censori aux Grammy Awards avec une longue légende. "Le premier tapis rouge de ma femme a ouvert un tout nouveau monde", écrit-il de manière énigmatique avant de complimenter son épouse : "Je continue de regarder cette photo comme je la regardais avec admiration, ce soir-là, en pensant : 'Wow, j’ai tellement de chance d’avoir une femme si intelligente, talentueuse, courageuse et sexy'".

Alors que de nombreux médias et internautes ont jugé la (non) tenue de sa femme "inappropriée" et "honteuse", Kanye West prend sa défense : "Elle a pris une pause dans le tournage de son premier film pour faire un film dans la vraie vie. Nous avons confectionné cette robe invisible 6 fois et comme par magie 'pouf' nous avons disparu". Le rappeur fait ici certainement référence à leur départ précipité des Grammys, juste avant la cérémonie de remise des prix. Son épouse et lui sont réapparus un peu plus tard, à l'aster-party de l'évènement.

Kanye West remercie ensuite le magazine Vogue (version américaine) d'avoir mis en avant la "force légitime" de sa compagne dans un article analysant sa mise en scène de manière positive. Le journaliste Raven Smith présente en effet Bianca Censori comme une femme "libre" qui porte les vêtements qu'elle veut, où et quand elle le veut. "Bien que je ne prône pas nécessairement le fait de se déshabiller sur le tapis rouge, on pourrait aussi dire que c’est le corps de Bianca, et donc son choix. Je déteste énoncer l’évidence, mais une femme peut porter ce qu’elle veut. Une femme peut porter autant de combinaisons transparentes et de strings qu’elle le souhaite", écrit-il.

24 heures après son premier long tweet, Kanye West a repris la parole sur les réseaux sociaux dans une série de messages choquants, entièrement rédigés en majuscule. Galvanisé par le buzz autour de son épouse, le rappeur américain dérape une nouvelle fois. "Je domine ma femme. Ce n’est pas une m*rde woke féministe. Elle sort avec un milliardaire. Pourquoi est-ce qu’elle vous écouterait, vous, bande de pauvres minables ?", fulmine-t-il. Puis, il répond aux accusations selon lesquelles il aurait forcé Bianca Censori à porter sa mini-robe transparente. "Les gens disent que c’était sa décision. Oui, je ne lui fais pas faire des choses dont elle n’a pas envie, mais elle n’aurait jamais pu le faire sans mon approbation", assure-t-il. Énième provocation ou véritable perte de contrôle ? Une seule est sûre : la controverse ne fait que commencer.

