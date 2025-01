«Je vais le faire pour nous» : Louane candidate à l'Eurovision, elle rend hommage à sa maman disparue

Louane a officialisé sa participation à l’Eurovision 2025 ce jeudi 30 janvier en dévoilant un message bouleversant sur Instagram. La chanteuse de 28 ans y rend hommage à sa maman, disparue en 2014.

Après plusieurs mois de rumeurs et de spéculations, Louane a mis fin au suspense : elle représentera bel et bien la France au concours de l'Eurovision, qui se déroulera à Bâle du 13 au 17 mai prochains. La chanteuse révélée dans The Voice à 2014 succède ainsi à Slimane, dont la carrière a également décollé grâce au télé-crochet de TF1.

Louane a confirmé sa participation à l'Eurovision ce jeudi 30 janvier sur son compte Instagram, quelques heures après la parution d'un article du Parisien révélant l'information en exclusivité. "J'ai quelque chose à vous dire...", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo émouvante où défilent des photos d'elle bébé, enfant puis adolescente.

En voix-off, la chanteuse s'adresse à sa maman, décédée d'un cancer en 2014. "Je me souviens de toutes ces soirées, des paillettes dans mes yeux chaque année. On ne pouvait rater ça pour rien au monde. Tu me l’avais dit. Tu l’avais dit à Momo", commence la jeune femme, très émue. "On était à des années-lumière de s’imaginer que ce soit possible, mais t’en rêvais. Moi aussi j’en rêvais, de cette vie-là, de ce moment. Toi, tu rêvais de m’y voir, maman. Sans savoir que ça pourrait arriver un jour. Je suis sûre que t’es fière que tu regardes de loin. Alors tu sais quoi ? Je vais le faire pour nous, je vais le faire pour nos rêves. Je vais représenter la France à l’Eurovision", conclut-elle, alors qu'une photo d'elle et de sa maman en train de chanter apparaît dans la vidéo.

"Ma mère et moi regardions le concours chaque année"

Louane souhaite lui rendre hommage en participant à l'Eurovision. "C’était le rêve de ma maman, l’Eurovision. Le mien aussi. Ma mère savait que je ne ferai pas autre chose que de la musique dans ma vie. On regardait le concours chaque année. Ma mère était fan de Céline Dion qu’elle avait découverte à l’Eurovision, lors de sa victoire en 1988. Elle m’a répété des milliers de fois : 'Un jour, tu feras l’Eurovision'", confie la jeune femme au Parisien. On ne sait pas encore quelle chanson Louane interprétera pour le concours. "On prépare quelque chose de spécial pour la dévoiler", indique la chanteuse. L'Eurovision représente pour elle le "moment le plus important de sa carrière", onze ans après sa participation à The Voice.

L'an dernier, Slimane était arrivé quatrième du concours grâce à sa chanson Mon amour, devenue un tube international. C’est le chanteur suisse Nemo qui avait remporté le trophée avec 591 points. Louane espère bien lui succéder et briser la malédiction de la France, dont la dernière victoire à l'Eurovision remonte à 1977 avec Marie Myriam.