«Tous les trois mois, on contrôle» : Florent Pagny se confie sur son état de santé après son cancer

Florent Pagny était l’invité de "Quotidien", aux côtés des gagnants de “The Voice” lundi 5 mai dernier. Celui qui a combattu un cancer du poumon en a profité pour donner des nouvelles concernant son état de santé.

Les nouvelles sont bonnes. Florent Pagny a évoqué son état de santé lundi 5 mai dernier sur le plateau de Quotidien, près de trois ans après avoir annoncé être atteint d’un cancer du poumon. “Je suis en forme, tout va bien”, a déclaré le chanteur, bien qu’il reste vigilant.

Prudence face à la maladie

Bien qu’il soit rassuré, il continue de surveiller sa santé de très près. “Tous les trois mois, on contrôle. Dans dix jours, je repasse dans les bécanes, scanners, IRM…”, a -t-il révélé lors de l’émission. L'interprète de Ma liberté de penser se montre prudent dans son combat contre la maladie. “Et puis, moi j’ai vécu deux rechutes. On ne les sent pas forcément. Donc je sais que tout est possible”, a-t-il confié.

À la veille de la grande finale de The Voice diffusée le 3 mai dernier, Florent Pagny était l’invité de la matinale de RTL, au côté de Nikos Aliagas. Pour l’occasion, il avait expliqué ne pas être encore sorti de la maladie. “Ce n’est jamais derrière nous... Quand on chope cette saloperie, on sait qu’elle peut revenir à n’importe quel moment et donc tous les trois mois, pendant des années, on doit aller contrôler”, explique-t-il. “Mais là, ça va bien, aujourd’hui ?”, a rebondi l’animateur Thomas Sotto. “Sinon, je ne serais pas là. Donc tout va bien“, a déclaré Florent Pagny.

C’est avec un grand sourire aux lèvres que le chanteur assure n’avoir jamais eu “peur” de la mort lors de son combat contre la maladie. Le chanteur ne se laisse pas envahir par l’inquiétude d’une troisième rechute. “Je ne vis pas avec ça. Même dans les moments compliqués, j’ai de la chance, ça ne m’empêchait pas de dormir”, a affirmé Florent Pagny sur le plateau de Quotidien.