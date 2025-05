«Je ne suis pas dans les pia-pia» : Hélène Ségara aborde la nouvelle saison de «La France a un incroyable talent»

Hélène Ségara, invitée ce mercredi dans l’émission Culture Médias, laisse planer le doute quant à la prochaine saison de "La France a un incroyable talent" qui débutera en juillet prochain sur M6 et fêtera ses 20 ans. “Je ne suis pas dans les pia-pia", a exprimé la chanteuse.

À demi-mot. Invitée de l’émission Culture Médias, Hélène Ségara se confie sur ses nouveaux projets et évoque la nouvelle saison de "La France a un incroyable talent" laissant planer le doute sur la présentation de cette nouvelle édition qui aura lieu en juillet. L’arrivée d’Olivier Minne sur M6 sème alors le trouble. "Olivier, c'est mon ami depuis très longtemps. Je sais qu'il arrive sur M6 mais je ne sais pas pourquoi, honnêtement", a affirmé la chanteuse.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je ne suis pas dans les pia-pia", a déclaré Hélène Ségara au micro d’Europe 1, ne souhaitant pas entrer dans les détails. Mais pour l’heure, c’est bel et bien Karine Lemarchand qui présentera cette 20e saison qui débutera en juillet prochain aux côtés d'Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy dans le jury. "On s'entend très bien et qu'elle fait super bien le job", a confié Hélène Ségara.

À lire aussi Olivier Minne dit adieu à «Fort Boyard» et passe sur M6

Une émission spéciale pour les 20 ans

Un événement très attendu par les fans de l'émission "La France a un incroyable talent" se profile à l'horizon. La 20e saison de ce show emblématique débutera en juillet, avec une promesse excitante : le retour des grands gagnants pour une émission spéciale. "Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, M6 diffusera une émission spéciale, lors de laquelle 10 artistes et anciens candidats, performeront pour décrocher le titre prestigieux du "Talent des talents'", a indiqué la chaîne dans un communiqué partagé mardi 6 mai. Les téléspectateurs retrouveront sur leurs écrans d'anciens vainqueurs, comme la troupe de danse Mega Unity (saison 18), la ventriloque Le Cas Pucine (saison 14), ou encore la chorale de la famille Lefèvre (saison 15), mais aussi des candidats qui ont frôlé la victoire de peu.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Après la saison 19, remportée par le magicien Mathieu Stepson, quels seront les prochains talents à briller sous les projecteurs de "La France a un incroyable talent" ?