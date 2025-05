«C’est un miracle» : Adriana Karembeu se confie sur son amour pour Marc Lavoine après avoir passé le cap des 50 ans

Adriana Karembeu est revenue sur sa relation avec Marc Lavoine qui dure depuis quelques mois maintenant. Elle décrit leur amour comme étant "un miracle" et prône une vision d'un amour mature avec l'âge.

Une idylle qui dure. Dans une interview accordée à "Lou", Adriana Karembeu s’est confiée sur son histoire d’amour avec Marc Lavoine. Cela fait maintenant quelques mois que la romance dure entre le chanteur et l’actrice. Si Marc Lavoine révèle son amour au grand jour, Adriana Karembeu, quant à elle, se dit plus timide sur la question. "Je crois que j’ai trouvé avec Adriana la personne qu’il me fallait. C’est-à-dire que quand je me demande si je suis heureux, la réponse est franchement oui. Je n’ai jamais été aussi bien. C’est con, ça arrive tard, mais, au moins, ça m’arrive", avait-t-il confié dans un entretien exclusif à Paris Match. "L’amour quand on le croise, on le sait", a quant a elle déclaré à "Lou".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L’amour n’a pas d’âge

Interrogée par le média "Lou" sur son histoire d’amour avec Marc Lavoine, elle le décrit avec pudeur comme étant "un miracle". Miracle auquel le mannequin ne s’attendait pas, surtout après 50 ans. Adriana Karembeu apporte sa vision de l’amour passé cet âge. "C’est arrivé à ma mère, et à l'époque, je me suis dit : 'Hala maman, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est trop tard'. Et puis il m'est arrivé la même chose", a-t-elle partagé.

Pour Adriana Karembeu, l’amour n’a pas d’âge. Pour elle, une histoire d’amour qui intervient à un âge mature est précieuse. "Avec l'âge, on gagne en expérience et on est beaucoup plus mature, on a encore plus confiance en soi. On devient d'un coup, libre. Parce qu'on sait qu'on n'a plus 50 ans devant nous. Donc c'est précieux", a affirmé l’actrice.