«Je ne me regarde plus» : Ophélie Winter se confie sur ses troubles liés à son physique

La chanteuse Ophélie Winter signe son grand retour sur scène à l'occasion des concerts Stars 80 / Stars 90 - La Grande Battle, prévus les 6 et 7 juin prochain à la Décathlon Aréna de Lille. La star qui ne fait plus que de rares apparitions médiatiques, était l'invitée de l'émission "C à vous" ce mardi soir. Un moment d'échange durant lequel l'artiste s'est confiée sur ses troubles liés à son physique.

Des troubles de l'apparence

"Je suis dysmorphophobique depuis la jeunesse" confie Ophélie Winter sur le plateau de "C à vous" ce mardi soir. Un trouble mental se caractérisant par une préoccupation accrue de certains traits physiques apparaissant comme de sérieux défauts aux yeux de la personne concernée. Un trouble de l'apparence qui n'a pu être que renforcé par l'attention importante tournée sur le physique de la star, aux grandes heures de sa carrière.

L'interprète de "Dieu m'a donné la foi" revient, pour exemple, sur une séquence particulière. Invitée de Guy Lux en 1993, l'animateur de "Yacapa" la caractérise avec un sexisme décomplexé de "bolide des bolides" tout en léchant du regard son corps. Si Ophélie Winter avait pleinement conscience, ne pas être "invitée pour [sa] voix", elle a vécu ces nombreuses scènes "avec horreur".

Ophélie Winter revient sur son passage dans l’émission "Yacapa" en 1993 :



"Il faut rire à ce moment-là, alors que tu te dis : “C’est une horreur !” Il me regardait les fesses, le décolleté… C’est honteux. J’avais bien compris qu’on ne m’avait pas choisie pour ma voix."#CàVous pic.twitter.com/dcucVNqBW3 — C à vous (@cavousf5) May 27, 2025

Un cambriolage qui a marqué un tournant

Aujourd'hui, Ophélie Winter affiche pour la première fois son nouveau visage. Une transformation qui lui a été imposée après avoir été "défigurée" il y a quelques années. Cambriolée à son domicile, les malfaiteurs lui auraient asséné plusieurs "coups de barre de fer" et notamment au visage. Au point de ne plus "avoir de nez".

Si la star n'a pas réussi à retrouver son visage, elle a vécu cet évènement comme un tournant. "Maintenant que j'ai plus de nez et que j'ai vraiment une raison de me trouver malheureusement défigurée, je me sens mieux dans mes baskets". L'ancienne actrice assure ne plus avoir de miroir chez elle et ne se regardant "plus, le problème est réglé".