«Internet veut faire de moi une piñata humaine» : Katy Perry réagit aux critiques après son vol dans l’espace

Devenue la risée des réseaux sociaux après son vol de onze minutes dans l'espace et le lancement de sa tournée "The Lifetimes Tour", la star de la pop a pour la première fois répondu à ses nombreux détracteurs.

Il y a quinze ans, Katy Perry était la reine incontestée de la pop mondiale, adulée par toute une génération qui s'époumonait sur I Kissed a Girl, Hot N Cold, Firework et Roar, des tubes écoulés à des millions d'exemplaires. La star à la longue chevelure ébène et aux yeux bleus perçants était tout simplement incontournable. Mais ça, c'était avant. Pour les ados d'aujourd'hui, Katy Perry est une chanteuse sur le déclin, voire totalement has been, contrairement à Lady Gaga et Rihanna, qui ont percé au même moment qu'elle et ont réussi à garder leur statut d'icône de la pop.

Katy Perry critiquée pour son discours jugé "opportuniste"

Alors que son dernier album 143, sorti en septembre 2024, a fait un flop total, la chanteuse est revenue sur le devant de la scène en participant avec cinq autres femmes à un voyage spatial de onze minutes à bord d'une fusée de Blue Origin, appartenant à Jeff Bezos. Elle espérait ainsi devenir un modèle de féminisme en créant de "l'espace pour les femmes de demain" et en leur montrant que leurs rêves n'avaient aucune limite.

Tout l'inverse s'est produit : après son aventure spatiale, Katy Perry est devenue la risée des internautes, qui ont transformé en mème les images sur lesquelles on la voit embrasser le sable du Texas en sortant de la navette.

Son discours ainsi que toute le communication autour de la mission spatiale ont été contestés pour leur "opportunisme". Dans un article au vitriol, une chroniqueuse du Guardian a même assuré que ce vol Blue Origin, dont l'objectif était "moralement creux" représentait la "défaite totale du féminisme américain". De nombreuses voix, dont celle d'Emily Ratajkowski, se sont aussi élevées pour dénoncer l'aberration écologique de ce vol spatial, qui a généré 15 tonnes de C02 par passagère.

Quelques jours après son vol spatial, Katy Perry, fragilisée par ces polémiques, a lancé sa tournée mondiale The Lifetimes Tour. La popstar, qui espérait renouer avec son public, a rapidement déchanté : les images de son premier concert, où on la voit enchaîner des chorégraphies bancales dans des tenues futuristes et entonner ses tubes en playback, ont largement été moquées par les internautes.

"Internet est un défouloir pour les âmes perdues"

Consciente des critiques qui s'abattent sur elle depuis plusieurs semaines, la chanteuse de 40 ans y a répondu pour la toute première fois en commentant une vidéo du compte Instagram Katy Perry Brasil la félicitant pour le lancement de sa tournée. "Je vous suis tellement reconnaissante. Nous sommes ensemble dans ce voyage magnifique. Je peux continuer à rester fidèle à moi-même, le cœur ouvert et honnête, en particulier grâce au lien qui nous unit", a d'abord écrit la chanteuse avant de rassurer sa communauté : "Sachez que je vais bien. J’ai fait beaucoup de travail pour apprendre à me connaître, savoir ce qui est réel et ce qui est important pour moi (...) Quand le monde en ligne essaie de faire de moi une piñata humaine, je prends ça avec grâce et je leur envoie de l’amour, parce que je sais que beaucoup de gens souffrent de bien des façons, et qu’Internet est, en grande partie, un défouloir pour les âmes perdues et non guéries".

"Je ne suis pas parfaite"

La chanteuse, maman d'une petite Daisy avec son fiancé, l'acteur Orlando Bloom, fait fi des moqueries et préfère se concentrer sur l'essentiel : sa famille et les fans qui la soutiennent contre vents et marées. "Je ne suis pas parfaite", reconnaît-elle. "Et d’ailleurs, j’ai carrément supprimé ce mot de mon vocabulaire. Je suis en plein voyage humain, en train de jouer au jeu de la vie sous les yeux de beaucoup de monde. Parfois, je tombe… mais je me relève (...) A travers cette aventure pleine de coups et de blessures, je continue à chercher la lumière — et dans cette lumière, un nouveau niveau se débloque", conclut-elle, accompagnant son message d'un émoji cœur.

Ses fans français l'applaudiront le 24 octobre et les 4 et 5 novembre prochains à l'Accor Arena de Paris, puis à la LDLC Arena de Lyon le 7 novembre. En Europe, les places pour son Lifetimes Tour se sont vendues comme des petits pains. Un nouvel eldorado pour l'Américaine tombée de son piedestal sur ses terres ?