«Au-delà de la parodie» : Emily Ratajkowski, Olivia Wilde... Ces stars qui critiquent le vol spatial de Katy Perry

Lundi 14 avril, Katy Perry et cinq autres femmes ont effectué un voyage de onze minutes dans l'espace à bord d'une fusée de Blue Origin. Une aventure qui a déclenché la colère de plusieurs célébrités, dont Emily Ratajkowski et Olivia Wilde.

"Aller dans l'espace, c'était incroyable. C'était assez planant, j'ai ressenti une sorte de lâcher prise, une confiance totale pour se lancer vers l'inconnu", a réagi Katy Perry ce lundi 14 avril, les yeux pétillants, le sourire béat, juste après être revenue de son voyage dans l'espace avec cinq autres femmes. Ces déclarations enjouées tranchent avec la colère qu'a suscitée cette aventure chez de nombreuses personnes, y compris des célébrités. Parmi elles, Emily Ratajkowski, qui a poussé un gros coup de gueule contre ce voyage de seulement onze minutes, effectué à bord de la fusée Blue Origin, appartenant à Jeff Bezos.

Un aberration écologique

"Cette mission spatiale, ce matin? C'est un truc digne de la fin du monde. C'est au-delà de tout, c'est une parodie", s'est emportée la mannequin de 33 ans sur son compte TiktTok. "Vous dites vous soucier de Mère Nature et vous montez dans un vaisseau spatial construit et payé par une entreprise qui la détruit à elle seule ?", a-t-elle ajouté, visiblement remontée. La star a ensuite invité ses 2,7 millions d'abonnés à "regarder l’état du monde" et à "réfléchir au nombre de ressources consacrées à l’envoi de ces six femmes dans l’espace". Selon le site TreeHugger, chaque lancement de fusée émettrait 93 tonnes de CO2. "Je suis dégoûtée. Tout ça pour quoi? C'est quoi le marketing derrière?", a conclu la jeune femme, dépitée.

Emily Ratajkowski n'est pas la seule star à avoir exprimé sa colère après ce vol spatial 100% féminin, le premier depuis 1963. "J'imagine que des milliards de dollars peuvent vous offrir de bons mèmes", a ironisé Olivia Wilde sur son compte Instagram, en légende d'une photo de Katy Perry embrassant le sable du Texas en sortant de la navette. "Il y a tellement de choses plus importantes dans le monde aujourd’hui (...) Ça coûte tellement cher d'aller dans l'espace, et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas se permettre d'acheter des œufs", s’était de son côté indignée l’actrice Olivia Munn dans l’émission Today with Jenna and Friends, avant même le lancement de la mission.

Selon Loizos Heracleous, professeur de stratégie à la Warwick Business School au Royaume-Uni, ce vol spatial aurait coûté environ un demi-million de dollars par passagère : "Chaque lancement de la fusée New Shepard reviendrait entre 1 et 3 millions de dollars. Avec seulement six sièges disponibles, cela implique un coût moyen de 500.000 dollars par passager pour rendre l'opération rentable à terme".