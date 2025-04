Elon Musk aurait recruté des femmes sur X pour créer une «légion» d’enfants

Selon le "Wall Street Journal", Elon Musk, obsédé par le déclin démographique, voudrait repeupler la planète en créant une "légion" de bébés. Pour y parvenir, le patron de Tesla aurait recruté des femmes sur X afin qu'elles deviennent les mères de ces enfants, et aurait acheté leur silence.

Elon Musk n'a pas de temps à perdre. Le patron de Tesla en est persuadé, l'avenir de notre planète dépend de lui... et de ses capacités de reproduction. Obsédé par le déclin démographique qui menace selon lui l'avenir de notre humanité, il s'est donné pour mission de repeupler la Terre, en "contribuant à l’éclosion de davantage d’êtres humains dotés d’une intelligence supérieure", assurent ses proches.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

15 millions de dollars pour le silence d'Ashley St. Clair

Officiellement père de 13 enfants, Elon Musk en aurait en réalité bien plus, révèle une enquête approfondie du Wall Street Journal. Le milliardaire utiliserait son réseau social X pour recruter des femmes prêtes à devenir les mères biologiques de ses enfants.

Mais entre la gestion de ses entreprises et son travail pour Donald Trump, l’homme le plus riche du monde n’a ni le temps, ni vraiment l’envie, de s’occuper de sa progéniture. Il aurait donc fait signer des accords à plusieurs mères pour qu'elles gardent le silence et élèvent, dans l'ombre, ses enfants, en échange de millions de dollars.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il a par exemple offert 15 millions de dollars et promis de verser 100.000 dollars mensuels à l'influenceuse conservatrice Ashley St. Clair, pour qu'elle ne révèle jamais l'existence de leur fils, un petit garçon prénommé Romulus, appartenant à sa fameuse "légion" de bébés. Et ce n'est pas tout : il aurait incité la jeune femme de 26 ans à accoucher par césarienne car "les accouchements par voie basse limitent la taille du cerveau et que les césariennes permettent d’obtenir des cerveaux plus gros", avait-il écrit sur X, rapporte le Wall Street Journal.

Contrairement à ce qu'espérait Elon Musk, Ashley St. Clair ne s'est pas tue et a annoncé au monde entier, via un message sur X, qu'elle était la mère de son 13e enfant. Quelques jours après son annonce tonitruante, la jeune femme a déposé une requête à la Cour suprême de l'Etat de New York pour lui demander de reconnaître la paternité d'Elon Musk, et qu'il lui accorde la garde exclusive de Romulus. Furieux, le milliardaire aurait abaissé le montant de sa pension alimentaire à "seulement" 40.000 dollars par mois. Les tribunaux de New York l'ont ensuite contraint à passer un test de paternité, dont les résultats sont sans appel. "Un rapport de Labcorp indique que la probabilité de paternité est de 99,9999%", peut-on lire dans le Wall Street Journal.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Entre-temps, Elon Musk a accueilli un 14e bébé, fruit de ses amours avec Shivon Zilis, spécialiste de l'intelligence artificielle, et cadre au sein de l'une de ses entreprises, avec qui il a déjà eu trois enfants : Strider et Azure, 3 ans, ainsi qu'Arcadia, 12 mois.