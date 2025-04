«C’est juste ma grand-mère, c’est Manou» : Milo Thoretton se confie sur sa relation avec Catherine Deneuve

En pleine promotion de son troisième album "Cocktail Exil", Milo Thoretton, alias Asphalt, s'est confié avec émotion sur sa relation avec sa célèbre grand-mère, Catherine Deneuve.

À seulement 28 ans, Milo Thoretton se crée déjà une place parmi les grands. En aurait-il pu être autrement ? Fils de l'actrice Chiara Mastroianni et du sculpteur Pierre Thoretton, petit-fils de la légende du septième art français Catherine Deneuve, le jeune homme au physique androgyne est tout naturellement lui aussi devenu artiste, étudiant d'abord le cinéma avant de se tourner vers la chanson. Le 25 mars, sous son nom de scène Asphalt, il a présenté les titres pop rock de son troisième album Cocktail Exil au public de la petite salle parisienne Les Étoiles. Au premier rang se trouvaient évidemment ses plus grandes fans, ses supportrices de toujours, Chiara Mastroianni et Catherine Deneuve.

"Nous sommes très proches"

Milo Thoretton a été particulièrement touché par la présence de sa grand-mère. "Elle est venue me voir à la fin et m’a trouvé très élégant. J’étais très fier", confie-t-il au Parisien, avant d'en dire plus sur leur relation. "Nous sommes très proches. Ce qui est marrant, c’est que son métier n’influe pas du tout sur notre relation", explique l'artiste. "C’est juste ma grand-mère, c’est Manou". Catherine Deneuve a nourri sa passion pour la musique, qu'elle partage avec lui. "Quand j’étais petit, j’allais tous les week-ends dans sa maison de campagne, c’est elle qui m’a fait découvrir Jorja Smith", se souvient Milo Thoretton. "Elle a toujours été abonnée aux Inrockuptibles et elle a tous les CD offerts avec le magazine".

C'est aussi grâce à son ancien beau-père, Benjamin Biolay, que le jeune homme a compris qu'il voulait vivre de la musique. L'évidence le frappe en 2016, alors qu'il filme le chanteur en plein enregistrement de l'album Palermo Hollywood. Divorcé de Chiara Mastroianni depuis 2009, l'interprète de Comment est ta peine ?, toujours proche de lui, l'a naturellement pris sous son aile, et l'a notamment aidé à composer Lame de fond, l'un des singles de son nouvel album. L'an dernier, Benjamin Biolay l'a même invité à assurer les premières parties de ses concerts. Pour qu'il puisse aujourd'hui prendre son envol et faire sa résonner sa propre voix.