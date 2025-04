Cassie, l'ex-compagne de P. Diddy, témoignera contre lui à visage découvert lors de son procès

Première victime à avoir porté plainte contre P. Diddy, l'ancienne compagne du rappeur, la chanteuse Cassie, est prête à témoigner contre lui à visage découvert lors de son procès, qui s'ouvrira le 5 mai prochain à New York.

L'étau se resserre autour de P. Diddy. Incarcéré dans une prison de New York depuis septembre 2024 dans l'attente de son procès, le rappeur de 55 ans sera jugé dès le 5 mai prochain pour trafic sexuel et extorsion. Plus de 120 personnes ont porté plainte contre lui. Parmi elles : la chanteuse Cassie, son ancienne compagne, la toute première à avoir témoigné des horreurs qu'il lui a fait subir pendant leurs dix ans de vie commune. C'est sa plainte, déposée en novembre 2023, qui a provoqué la chute du tout-puissant roi du rap américain.

Sean Combs a pourtant failli réussi à la faire taire : quelques jours après s'être présentée au commissariat, Cassie a retiré sa plainte en échange d'une importante somme d'argent versée par P. Diddy. Le rappeur espérait que cet accord financier étouffe l'affaire. Il n'en fut rien. Après Cassie, plusieurs victimes l'ont accusé de viols et d'agressions sexuelles. Des atrocités commises dans des hôtels ou au domicile du rappeur, la plupart du temps lors de ses tristement célèbres soirées "Freak Offs", au cours desquelles il droguait ses proies avant d'abuser d'elles. Cassie elle-même a déjà essayé de s'enfuir d'une de ces soirées, comme le montre une vidéo choquante datant de 2016 où l'on voit P. Diddy la passer à tabac dans un couloir d'hôtel. "Les violences conjugales […] ont fait de moi une personne que je ne pensais pas devenir. Avec beaucoup de mal, je vais mieux aujourd'hui, mais je suis toujours en train de me rétablir du passé", a avec émotion la chanteuse après la diffusion de cette horrible séquence, obtenue par CNN en 2024.

Cassie brisée par les violences physiques et sexuelles de P. Diddy

Selon les informations du magazine People, la chanteuse racontera son calvaire face aux juges, à visage découvert, pendant le procès de son ex-compagnon, qui risque de passer le reste de sa vie en prison. Dans sa plainte, Cassie assure avoir été sous l'emprise de P. Diddy dès le début de leur relation en 2005. Elle n'avait alors que 19 ans, lui déjà 37. Le rappeur l'avait signée dans son label, et la maintenait sous contrôle en la droguant régulièrement. La chanteuse assure avoir été frappée, violée et forcée à avoir des relations sexuelles filmées avec d'autres hommes par P. Diddy, dont elle s'est séparée en 2018. À jamais brisée par les violences du rappeur, Cassie, aujourd'hui âgée de 38 ans, a refait sa vie dans les bras du coach sportif Alex Fine, avec qui elle s'apprête à accueillir un troisième enfant.

Comme Cassie, trois autres personnes témoigneront lors du procès de P. Diddy, mais "sous pseudonymes". Ces victimes ont "demandé que leur identité ne soit révélée ni à la presse ni au public".