Braquage de Kim Kardashian : que sont devenus ses bijoux volés, dont sa bague de fiançailles à 4 millions de dollars ?

Ce lundi 28 avril s'ouvre le procès des "papys braqueurs", qui ont traumatisé la star américaine il y a neuf ans en faisant irruption, cagoulés et armés, dans sa chambre d'hôtel parisienne, où ils lui ont dérobé 10 millions de dollars de bijoux. Les enquêteurs ont-ils récupéré l'ensemble du butin ?

Le 3 octobre 2016, en pleine Fashion Week parisienne, Kim Kardashian vit le plus grand traumatisme de sa vie. Après avoir participé à un dîner ultra chic organisé par le couturier Azzedine Alaïa, l'influenceuse américaine demande à son chauffeur, Michael Madar, de la raccompagner directement au No Address, l'hôtel de luxe où elle séjourne depuis quelques jours, situé rue Tronchet, dans le quartier de la Madeleine. Elle se sépare alors de sa sœur aînée Kourtney, partie faire la fête à l'Arc, une boîte de nuit branchée de la capitale, accompagnée de leur seul et unique garde du corps, Pascal Duvier. Kim K regagne sa chambre d'hôtel sans la moindre protection rapprochée.

Un butin de 9 millions d'euros

Vers 2 h 30 du matin, la star, vêtue d'un peignoir en soie blanc, consulte ses mails sur son téléphone, allongée dans son lit, lorsque l'impensable se produit : des hommes cagoulés s'introduisent dans sa suite, lui pointent une arme sur la tête, et la ligotent avec du ruban adhésif. Après l'avoir laissée sur le carrelage blanc de la salle de bain, les malfrats retournent sa chambre et dérobent ses bijoux dont la bague de fiançailles offerte par Kanye West, son mari de l'époque : un solitaire XXL de 18,8 carats d'une valeur de 4 millions de dollars.

Les braqueurs s'emparent également de 1.000 euros en cash, d'une Rolex Daytona or jaune, sept bracelets Cartier, Hermès et trois grillz (des bijoux dentaires amovibles) en or et diamants. Et volent aussi un pendentif croix en diamants, le premier bijou de valeur que Kim s’est offert et qu’elle ne quitte jamais, son porte-bonheur. Montant du butin ? 10 millions de dollars, soit 9 millions d'euros. Une somme astronomique.

L'or des bijoux fondu en Belgique

Neuf ans après ce braquage, qui a duré, en tout et pour tout, 10 minutes, mais qui a marqué la star à vie, s'ouvre enfin le procès des malfaiteurs à la cour d'assises de Paris. La star témoignera en personne le 13 mai prochain, a confirmé son avocat Michael Rhodes dans un communiqué. Mais a-t-elle récupéré les biens qui lui ont été dérobés ? Aucun bijou de Kim K n'a été retrouvé par les enquêteurs, hormis sa croix sertie de diamants dans des circonstances rocambolesques : après le braquage, un des malfaiteurs l’a fait tomber de son sac alors qu’il prenait la fuite à vélo. Une passante a découvert le bijou dans le caniveau le lendemain matin, sans savoir qu'il appartenait à Kim K. Quand l'affaire a été médiatisée, la Parisienne, honnête, a immédiatement ramené la croix aux enquêteurs. La bague de fiançailles en diamant de 18,88 carats reste introuvable. Selon les enquêteurs, l'or des bijoux a probablement été fondu, et les diamants dessertis en Belgique, ce qui rend presque impossible leur récupération.

Avec ce procès, Kim Kardashian espère surtout tourner la page et laisser derrière elle cette nuit d'horreur, pendant laquelle elle s'est vue mourir. Après le braquage, la star n'a plus jamais été la même : elle a totalement verrouillé sa communication, cessant d'étaler ses richesses sur les réseaux sociaux et de partager ses déplacements en temps réel, ce qu'elle faisait innocemment avant le drame.

Elle est aussi devenue moins matérialiste : "Ma perception des bijoux, c’est que je n’y tiens plus comme avant, je n’ai plus les mêmes sentiments", avait-elle confié quatre mois après le braquage, à une juge française basée à New York. "En fait, je trouve que c’est devenu un fardeau d’avoir la responsabilité de bijoux aussi chers. Aucun objet de valeur sentimentale ne peut être comparé au fait de rentrer chez soi et de retrouver ses enfants, sa famille". Ses enfants sont devenus le centre de son monde, sa priorité absolue. "C'est tout ce qui compte pour moi. De la moindre de leurs activités à leurs vêtements, en passant par toutes leurs activités. J'adore être leur mère. Je ne sors plus autant avec mes amis, simplement parce que je dois être avec eux", avait-elle expliqué au T Magazine.

Parallèlement à sa vie bien remplie de maman, Kim K, devenue paranoïaque, a suivi une thérapie pour calmer son anxiété. Enfin, et ce n'est certainement pas un hasard, elle a décidé de se lancer dans des études de droit pour devenir avocate, suivant ainsi les traces de son père, l'avocat Robert Kardashian, connu pour avoir défendu O. J. Simpson lors de son procès pour meurtre en 1994. Après trois échecs, elle a réussi l'examen de première année de droit (le "baby bar") en décembre 2021, et s'est ensuite battue pour la réforme du système carcéral aux Etats-Unis.