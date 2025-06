Warner Bros Discovery s'oriente encore davantage vers la vidéo en ligne

© Aleksander Kalka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Warner Bros Discovery, conglomérat détenant notamment HBO, CNN ou Warner Bros, a annoncé séparer sa plateforme de streaming et son studio de production du reste du groupe. Une scission lourde de sens et miroir d'une industrie qui se tourne toujours plus vers la vidéo en ligne.