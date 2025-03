«TPMP» : des audiences tonitruantes pour la reprise de l'émission de Cyril Hanouna

Après l'arrêt de C8, l'émission "Touche pas à mon poste" de Cyril Hanouna continue sur d'autres canaux de diffusion, et attire toujours autant le public. Près d'1,3 million de téléspectateurs ont suivi la reprise du programme lundi, quand ils étaient plus d'1 million mardi selon les chiffres de Médiamétrie.

Touche pas à mon poste ne s'est pas arrêté, et les fidèles de l'émission de Cyril Hanouna l'ont bien compris. Le talk-show, diffusé en programme évènementiel sur l'ensemble des opérateurs, ainsi que sur Internet, après la fermeture de la chaîne C8, a attiré 1,292 million de téléspectateurs en moyenne lundi, et 1,002 million de téléspectateurs mardi selon les chiffres de Médiamétrie. Des chiffres qui en font le premier talk-show de France.

Un pic à plus d'1,5 million de téléspectateurs pour la reprise de l'émission

Dans le détail, lundi, la partie principale de l'émission, entre 21h02 et 21h18, a rassemblé 1,564 million de téléspectateurs et une part de marché de 13% sur les 25-49 ans, et 17,9% sur les 15-34 ans, selon le communiqué de presse de Canal+ Brand Solutions, qui assure la régie publicitaire du programme. Mardi, c'est un pic d'1,307 million de personnes qui a été observé par Médiamétrie.

Lionel Stan, directeur général d'H2O qui produit entre autres Touche pas à mon poste, sera d'ailleurs l'invité de Thomas Isle dans Culture médias ce jeudi sur Europe 1, entre 9h30 et 10 heures.