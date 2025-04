TikTok : un compte supprimé après la publication d'un dessin généré par IA de Gisèle Pelicot

On m’a envoyé mon Starter Pack !

On a tous vu passer cette tendance marrante sur nos réseaux. Grâce à l’IA générative, on peut désormais créer en un clic une figurine à son effigie. C’est bluffant, et un peu grisant, il faut bien l’avouer.



Mais derrière la magie ✨, il y a une… pic.twitter.com/ABbgvOrs83