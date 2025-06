Sac à dos des aventuriers, histoires d'amour, célébrités... Denis Brogniart évoque les coulisses de «Koh-Lanta»

Alors que vient de s'achever la 27e édition de "Koh-Lanta", Denis Brogniart, présentateur phare du célèbre programme, a évoqué quelques secrets de l'aventure au micro de Thomas Isle dans "Culture Medias".

Malgré 24 années de présence sur nos écrans et 27 saisons, dont la dernière s'est achevée cette semaine, "Koh-Lanta" conserve une part de mystère. Invité de Culture Medias sur Europe 1 ce vendredi, Denis Brogniart, présentateur du célèbre jeu d'aventure depuis 2002, a évoqué quelques coulisses de l'émission.

Que trouve-t-on dans le sac à dos des aventuriers ?

Pour remporter les 100.000 euros promis en cas de victoire, les candidats doivent survivre pendant 40 jours sur une île déserte... et avec, dans leurs bagages, le strict minimum. Dans leur sac à dos, les aventuriers n'ont droit qu'à une liste restreinte de vêtements. "Deux t-shirts, un vêtement un peu plus chaud à manches longues, un short, un maillot de bain, deux paires de chaussures, deux slips, deux paires de chaussettes, un chapeau, fin de l'histoire", énumère Denis Brogniart.

Des histoires d'amour naissent-elles sur "Koh-Lanta"

Au regard des conditions d'hygiène assez spartiates sur Koh-Lanta, peu d'histoires d'amour voient le jour, assure Denis Brogniart. "Je n'ai pas le souvenir de bisous", avoue l'animateur. En revanche, il n'est pas rare que des couples se forment au terme de l'aventure. "Il y a des mariages, il y a des bébés Koh-Lanta. Je pense notamment à Jesta et Benoît (la finaliste et le vainqueur de l'édition 2016 Ndlr). Ils sont mariés, vivent dans la région toulousaine et ont trois magnifiques enfants".

Que fait Denis Brogniart pendant l'épreuve des poteaux ?

En 2010, au terme d'une épreuve d'anthologie, Freddy et Grégoire avaient tenu plus de 4 heures sur les poteaux. Une performance dantesque, pourtant loin des 5 heures et 17 minutes d'Amel, détentrice du record depuis 2002 ! Autant dire que cette épreuve mythique de Koh-Lanta est susceptible de durer. Mais pas question de se tourner les pouces pour Denis Brogniart. "Je prépare ce qui va se passer le soir même, c'est-à-dire le dernier conseil. Je suis avec mon producteur et on met en place tout ce qui va se passer avec le jury final", rélève le présentateur.

L'épreuve des poteaux avantage-t-elle les aventuriers à la pointure la plus basse ?

C'est une question qui revient régulièrement à chaque édition de Koh-Lanta. Un candidat qui chausse du 36 n'aurait-il pas, naturellement, plus de chances de l'emporter face à un aventurier à la pointure plus importante ? "Le dernier petit carré est évolutif. Il est plus grand en fonction des pieds des candidats", répond Denis Brogniart. Pour rappel, les candidats doivent réduire, au fil de l'épreuve, la taille de la plateforme sur laquelle ils doivent rester en équilibre. "Il y a des hommes qui chaussent du 45 et qui sont restés plus longtemps que des femmes", ajoute le présentateur.

Denis Brogniart échange-t-il avec les aventuriers une fois les caméras éteinte ?

Assez peu, admet l'intéressé. "Je leur parle au tout début. Je ne les rencontre jamais avant et je fais le début de l'émission dans les conditions du direct. Et ensuite, effectivement, je leur parle à tous, je les salue un par un en les appelant par leur prénom, ce qui les désarçonne parce que c'était la première fois qu'on se voit. Et puis j'essaye de leur faire un tout petit focus de motivation en leur expliquant qu'il ne faut surtout pas abandonner, que ça va être difficile etc".

Peut-on imaginer une édition de Koh-Lanta avec uniquement des stars ?

En 2010, une édition spéciale de Koh-Lanta avait réuni d'anciens candidats de l'émission et sept ex-sportifs de haut niveau parmi lesquelles Frank Leboeuf, champion du monde de football en 1998, la judokate Frédérique Jossinet ou encore le champion olympique de danse sur glace, Gwendal Pezerat, en 1996 à Atlanta. Mais pour Denis Brogniart, une saison entièrement composée de célébrités risquerait de dénaturer l'ADN du jeu d'aventure. "Il ne faut jamais dire jamais mais nous considérons que Koh-Lanta est une émission pour les anonymes, par des anonymes. Ces anonymes qui sont totalement inconnus, par définition, sur la ligne de départ, rentrent petit à petit dans le foyer des gens", explique Denis Brogniart.

Denis Brogniart est-il parfois satisfait de l'élimination d'un candidat ?

Tous les télespectateurs assidus du programme ont déjà éprouvé une certaine satisfaction après l'élimination d'un aventurier qu'ils n'appréciaient guère. Mais Denis Brogniart l'assure, son état d'esprit est tout autre. "C'est toujours un moment assez violent, et c'est pour ça que, sitôt les caméras éteintes, je vais voir toujours le candidat éliminé pour parler quelques minutes avec lui ou avec elle, pour refaire un peu le bilan et essayer de positiver cette aventure".