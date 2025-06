Nouvelle numérotation de la TNT : comment avoir accès aux chaînes ?

Dès le vendredi 6 juin prochain, l’organisation des chaînes de la TNT sera modifiée : deux nouvelles chaînes feront leur entrée, tandis que plusieurs autres changeront de numéro. Europe 1 fait le point sur les nouvelles modifications et l'accès aux chaînes.

C'est un bouleversement inédit depuis vingt ans dans l'univers télé : à partir du 6 juin, de nombreuses chaînes changent de numéro, dont celles d'info continue regroupées de 13 à 16, et deux autres font leur arrivée, T18 et NOVO19.

Europe 1 vous livre les modalités d'accès aux chaînes.

Un bloc pour les chaînes d'information

Les chaînes d'information seront désormais regroupées pour former "un bloc". BFMTV et CNews, auparavant sur les canaux 15 et 16, passeront respectivement aux canaux 13 et 14.

LCI, anciennement sur le canal 26, prendra désormais la position 15, et Franceinfo, jusque-là sur le 27, sera désormais visible sur le canal 16.

Du côté des chaînes parlementaires, LCP et Public Sénat, qui partageaient jusqu'ici le canal 13, seront désormais accessibles sur le canal 8, laissé vacant par C8. Enfin, Gulli, quittera le canal 18 pour occuper la 12, autrefois attribuée à NRJ12.

Des arrivées et départs

La fin de la diffusion de C8 et NRJ12 laisseront la place à deux nouvelles chaînes. La première, T18, propriété du groupe du milliardaire tchèque Daniel Křetínský, arrivera sur la TNT le 6 juin. C'est Laurent Ruquier qui lancera la programmation sur le canal 18. La grille accordera une large place aux documentaires, mais proposera également du cinéma et du spectacle vivant, explique France Info.

La seconde, NOVO19, sera disponible sur le canal 19. Appartenant au groupe de presse locale Ouest-France, elle misera sur une offre variée : journaux télévisés, magazines, cinéma, documentaires… ainsi qu'un talk-show quotidien de 75 minutes.

Les quatre chaînes payantes de la TNT (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète+), quittent le réseau. Ainsi, le canal 4, jusque-là occupé par Canal+, sera repris par France 4.

Une coupure de "quelques minutes"

L’Arcom a annoncé une brève interruption pendant la bascule vers la nouvelle grille. "Il y aura bien une brève coupure des chaînes lorsque l’opération sera lancée mais elle durera, a priori, plutôt quelques minutes", a précisé un porte-parole de l’autorité de régulation à Puremédias.

"Nous avons prévenu chaque groupe et chaque chaîne que la bascule pourrait durer jusqu’à 1h et aurait lieu vers 1h du matin. Mais il n’y a pas de raison que ça bloque. La procédure n’excède généralement pas plus de quelques minutes. C’était déjà la pratique retenue lors des opérations précédentes".

Mise à jour automatique des chaînes (ou presque)

La grande majorité des téléviseurs effectuera automatiquement la mise à jour de la numérotation des chaînes, dans la nuit du 5 au 6 juin. Le vendredi 6 matin, une mise à jour des chaînes pourrait aussi être proposée par votre téléviseur. L’Arcom précise que, "dans de rares cas", des mises à jour manuelles afin de rechercher les chaînes pourraient être demandées. Une page dédiée sera proposée sur le site Internet de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Dans de rares cas, il faudra procéder manuellement à une recherche automatique. Voici la marche à suivre selon le site recevoirlatnt.fr