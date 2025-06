Novo19, T18... Quelles sont les émissions des nouvelles chaînes de la TNT diffusées à partir du 6 juin ?  

La nouvelle numérotation des chaînes de la TNT prendra effet ce vendredi 6 juin sur toutes nos télévisions. Pour remplacer C8 et NRJ12, deux nouvelles chaînes feront leur apparition, T18 et Novo19. Des journalistes et présentateurs cultes du PAF ont été annoncés dans les deux chaînes. Mais quelles seront leurs émissions ?

À quelques jours de leur diffusion, les deux chaînes dévoilent timidement leurs programmes. Novo19, chaîne du journal Ouest-France, a officialisé en mai le choix de la journaliste Claire Arnoux pour présenter son talk-show quotidien, dont le nom demeure pour l’instant un mystère. De son côté, Laurent Ruquier et Christopher Baldelli chapeauteront la direction de T18.

Novo19, l’actualité et la "bienveillance" façon Ouest-France

Le talk-show de Novo19 débutera en septembre 2025, et sera généraliste. Après BeIN Sports, Europe 1, BFMTV et I-Tele, Claire Arnoux sera donc la nouvelle présentatrice de l’émission-phare de Novo19.

Ce talk-show sera diffusé du lundi au vendredi de 19 à 21h. Le casting des chroniqueurs a été organisé par Brut, mais leur nom n’a pas été dévoilé. Le mot d’ordre de l’émission ? La "bienveillance", comme l’explique Claire Arnoux dans les colonnes de Ouest-France.

"Je souhaite un rendez-vous utile, qui traite d’actualité et de vie quotidienne, qui parle à tout le monde. Dans lequel on s’informe mais dans lequel on rit aussi beaucoup", a-t-elle déclaré. "Être gentil et bienveillant n’est pas un défaut, et ça n’empêche pas d’être exigeant."

La chaîne diffusera également "un journal quotidien de 15 minutes en direct, du magazine, du cinéma, du documentaire", sans en préciser la nature.

TN18, la chaîne du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, vise le grand public

Présidée par Christopher Baldelli, la nouvelle chaîne "Télévision 18", visera le plus grand monde et particulièrement la tranche des 25-49 ans. Elle tournera autour de trois pôles : l’information, le divertissement et les documentaires généralistes.

La chaîne s’est engagée auprès de l’Arcom, l’autorité de l’audiovisuel, à diffuser annuellement 3.000 heures de documentaires, 20 films d’arts, 1.000 heures de magazines d’informations et 25 captations de spectacles vivants.

Comme Novo19, elle tiendra un talk-show quotidien de 19 à 21 heures, pour "promouvoir la tolérance, le débat, le pluralisme et la raison." Trois émissions sont déjà programmées : "Pour tout vous dire", centrée sur l’actualité et présentée par Matthieu Croissandeau.

Il y aura également "[En]quête de sens" le lundi soir, avec la diffusion d’un documentaire suivi d’un débat. Enfin, "Chez Ruquier", émission culturelle, sera diffusée chaque samedi soir.

Laurent Ruquier, Matthieu Croissandeau et Ava Djamshidi présenteront le 6 juin "T18, c’est maintenant !" pour l’inauguration de la chaîne et la présentation complète de la grille.

Et pour la première semaine de diffusion, une pièce de théâtre, un film primé, des documentaires et fictions inédites animeront la chaîne :

Samedi 7 juin : Culture avec la pièce de théâtre "Ramsès II" avec François Berléand, Eric Elmosnino et Evelyne Buyle.

Dimanche 8 juin : Cinéma avec le film aux 7 oscars "Everything Everywhere All at Once" réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert avec Michelle Yeoh.

Lundi 9 juin : Débat "[En]quête de sens" avec la diffusion du documentaire inédit "La charge mentale" réalisé par Claire Denavarre suivi d'un débat animé par Ava Djamshidi.

Mardi 10 juin : Documentaire historique de "Bonaparte, la campagne d'Égypte".

Mercredi 11 juin : Fiction avec la série "La loi de ..." et le premier épisode "La loi de Barbara" avec Josiane Balasko.

Jeudi 12 juin : Cinéma avec le film inédit "L'Avocat" interprété par Benoît Magimel.