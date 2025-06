«Nouveau jour», le feuilleton quotidien de M6, sera diffusé le lundi 30 juin prochain

Avec des épisodes chaque jour d'une vingtaine de minutes, M6 lance un nouveau feuilleton quotidien. Baptisé "Nouveau jour", il arrive au moment où les feuilletons ont la côte, avec notamment "Un si grand soleil" sur France 3 ou encore "Plus belle la vie encore plus belle" sur TFX. La concurrence sera rude.

M6 a annoncé la date de lancement et l’heure de diffusion de son nouveau feuilleton quotidien ! La première de Nouveau jour, ce sera le lundi 30 juin, soit dans un peu plus de deux semaines. Il sera diffusé tous les jours, de 20h35 à 21 heures. Soit juste en face d’Un si grand soleil sur France 3 et de Plus belle la vie encore plus belle sur TFX.

Surfer sur le succès des feuilletons

La concurrence sera rude d’autant que lundi prochain, TF1 lancera Tout pour la lumière, encore un autre feuilleton. Nouveau jour sur M6 sera donc la sixième fiction quotidienne présente sur le PAF… Dans Culture Médias, Quentin de Revel, directeur de la fiction du Groupe M6 a expliqué les raisons qui ont motivé la chaîne à se lancer : "Déjà, on aime proposer des choses que les gens ont envie de voir. Le succès des feuilletons quotidiens ne se dément pas après toutes ces années sur d'autres chaînes notamment", commence-t-il.

"L'autre raison, c'est que l'on a absolument envie d'en proposer un à nos utilisateurs de M6+. C'est quelque chose de très important et c'est un genre qui fonctionne très bien avec le streaming. On n'est pas sur-confiant, on y va prudemment, mais on est très heureux de ce qu'on fait au quotidien et on est là pour durer", complète Quentin de Revel. Et vendredi, la chaîne dévoilera la musique du générique de Nouveau Jour qui a été écrite, composée et interprétée par la chanteuse Hoshi.