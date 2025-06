«J'en connais un rayon» : Julien Courbet lance le «premier jeu» sur la consommation sur M6

Un nouveau jeu télévisé s'apprête à voir le jour sur la chaîne M6 : "J'en connais un rayon", présenté par Julien Courbet, à partir du 26 juin prochain. Objectif : rendre le téléspectateur "plus malin" dans ses achats au supermarché. Les candidats pourront remporter jusqu'à "20 ans" de courses alimentaires.

Rendre le téléspectateur "plus malin" au supermarché tout en le divertissant, c'est l'objectif de "J'en connais un rayon", le "tout premier jeu autour de la consommation" que lancera l'animateur Julien Courbet le 26 juin en soirée sur M6, a annoncé la chaîne mardi.

20 ans de courses alimentaires à gagner

Un vendeur peut-il refuser de vendre une veste d'exposition ? Combien acheter une bouteille de champagne dont le prix affiché de 2 euros passe à 200 euros en caisse ? Peut-on refuser de payer un coiffeur qui rate une coupe ?

Positionnés derrière des chariots de supermarché, 50 candidats s'affronteront autour de ces questions inspirées du quotidien pour remporter "jusqu'à 20 ans de courses", soit l'équivalent de 77.760 euros, selon le communiqué de M6.

Ce montant s'appuie sur une enquête du Credoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) sur les comportements et attitudes alimentaires en France réalisée en 2023, précise la chaîne.

Parmi les participants, trois invités joueront au profit d'associations: l'ex-Miss France Elodie Gossuin, le chanteur Gwendal Marimoutou et l'antiquaire Caroline Margeridon pour le premier numéro.

Des experts de RTL en renforts

Julien Courbet sera lui entouré d'Anne-Claire Moser, avocate spécialisée, et d'Olivier Dauvers, expert en grande distribution qui l'accompagne déjà dans les émissions "Ca peut vous arriver" sur RTL et "A quel prix ?", autre programme dédié à la consommation lancé en février sur M6.

De quoi aider les téléspectateurs "à faire les bons choix dans leur quotidien, en leur donnant des clés concrètes pour mieux consommer, faire des économies, tout cela dans la bonne humeur", d'après M6.

Après avoir relancé l'année dernière "Que le meilleur gagne" et le "Maillon faible", la chaîne continue ainsi d'investir le terrain du jeu télé, en misant cette fois sur un programme inédit. Et sur une "thématique universelle dans l'air du temps", à l'heure où "le pouvoir d'achat est plus que jamais au coeur des préoccupations des Français", fait-elle valoir.

Deux numéros de "J'en connais un rayon" ont déjà été tournés et d'autres pourraient l'être en cas de succès.