Le grand retour de Bref : la saison 2 bat des records sur Disney+

C'était inattendu, Bref revient avec 6 nouveaux épisodes sur Disney+ ! Kyan Khojandi y incarne un quarantenaire en pleine remise en question, tout en conservant l’humour et la voix off qui ont fait le succès de la série. Un grand retour bien accueilli, avec une saison 2 déjà couronnée de succès.

C'est le grand retour de la série Bref ! Kyan Khojandi revient sur le devant de la scène avec 6 nouveaux épisodes, pour une deuxième saison de la série qui avait connu un immense succès en 2011. Mise en ligne le 14 février sur Disney+, Bref.2 est une véritable réussite.

C'est la saison de la maturité et de la remise en question. Cette fois-ci, c'est dans un format plus long, avec des épisodes allant de 30 à 40 minutes que l'acteur et réalisateur présente la vie un peu déchue, d'un quarantenaire, ses amis, ses amours, et ses problèmes. Bref.2 a tout de même su garder ses codes d'origine : beaucoup d'humour et l'emblématique voix off de Kyan Khojandi. Plus introspectif, il fait le bilan de ces dix dernières années.

Un casting 4 étoiles

On retrouve le casting d'origine avec Bérangère Krief, Alice David et Baptiste Lecaplain, mais aussi Laura Felpin, Doria Tillier, Jean-Paul Rouve et Alexandre Astier qui intègrent l'équipe. Et si Kyan Khojandi a diversifié ses équipes, il s'en voit largement récompensé : Bref.2 n'a pas perdu de temps puisque, comme l'a annoncé son producteur Harry Tordjman sur X, c'est la série la plus visionnée de Disney+ France.

Pour cette saison, les équipes n'ont pas manqué d'imagination pour le teasing et la communication : le projet est resté secret tout le long du tournage, et ce n'est que fin janvier 2025 que les premiers signes sont apparus. Une image simple que l'on a retrouvée dans les bouches de métro parisiennes et dans les story Instagram des acteurs : deux lettres "re", écrites sur un fond noir, ont tapissé les réseaux sociaux. Et si certains internautes avaient deviné, pour beaucoup d'entre eux, c'était la surprise. Et bonne nouvelle pour les fans de la série, puisqu'une troisième saison serait "en réflexion", a annoncé le producteur de la série.