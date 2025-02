Baptiste Lecaplain et Alice David pour le retour de «Bref» : «On n’aurait jamais pu dire non à Kyan Khojandi !»

Tous les deux révélés dans "Bref" il y a 13 ans, Baptiste Lecaplain et Alice David ont tout de suite accepté de jouer dans la suite de la série culte de leur ami Kyan Khojandi, disponible dès ce vendredi 14 février sur Disney+. Ils nous confient leur bonheur d'avoir retrouvé leurs personnages qui ont comme eux beaucoup évolué.

Sa narration rythmée, ses personnages attachants et son ton poétique l'ont propulsée au rang de série culte dans les années 2010. Treize ans plus tard, le monde a changé, la vague #MeToo est passée, le Covid aussi, et Bref revient sur Disney+, pour dresser le bilan de toutes ces années à travers l'évolution de "Je" et de ses amis, que l'on avait quittés trentenaires et que l'on retrouve avec quelques rides au coin des yeux, des enfants et petits soucis en plus.

Dans ces six nouveaux épisodes d'une trentaine de minutes, la voix off de Kyan Khojandi commente avec le même humour les déboires amoureux et les soirées entre potes de "Je", ses retrouvailles fortuites avec son ex Sarah, toujours incarnée par Alice David, et ses conversations avec Baptiste, campé par Baptiste Lecaplain. N'imaginant pas un retour de Bref sans ses deux amis de toujours, Kyan Khojandi les a immédiatement contactés après l'écriture du scénario. Eux ont tout de suite signé, sans aucune hésitation. Nous les avons rencontrés courant janvier dans un hôtel parisien pour parler de cette nouvelle saison, de l'évolution de leurs personnages et de leur amitié. Interview.

Comment avez-vous réagi quand Kyan Khojandi vous a annoncé le retour de "Bref" ?

Alice David : Pour être honnête, je n'ai pas été très surprise car il m'avait laissé quelques indices en 2020, quand j'ai joué dans un épisode de Cher journal d'Anna Apter, une série qu'il a produite. J'y jouais une réalisatrice qui, sans le savoir, était la nouvelle Sarah de Bref. Kyan m’avait confié que ce personnage reviendrait, ce qui m’a mis la puce à l’oreille

Baptiste Lecaplain : Ça ne s'est pas du tout passé comme ça pour moi ! Il y a un an, Kyan m'a appelé pour me demander s'il pouvait m'envoyer un scénario, je lui ai dit 'oui' et je suis tombé de ma chaise en lisant les premières lignes et en comprenant que Bref revenait. J'ai vraiment pris une claque parce qu'il ne m'en avait jamais parlé. J'ai appris la nouvelle en janvier et on tournait en mars. Je pense qu'il ne m'a rien dit avant parce qu'il sait que je ne tiens pas ma langue (Rires).

Ce nouveau format, avec des épisodes plus longs, vous a-t-il surpris ?

Alice David : Pour le format, j'avais déjà un peu l'info aussi...

Baptiste Lecaplain : Aussi ? Mais quel enfer ! Il y a un monde parallèle, c'est dégueulasse ! J'étais à Guantanamo ou quoi ? (Rires)

Alice David : Je ne sais pas... Pose-toi les bonnes questions ! En tout cas, moi, j'ai trouvé ça génial. À la lecture du scénario, je me suis dit que Kyan était complètement resté fidèle à la série sans faire des épisodes d'une minute et trente secondes. L'esprit de Bref est toujours là : on a la même narration, les mêmes personnages, le même ton de comédie et de drame en même temps avec une touche de poésie.

Qu'avez-vous ressenti en redonnant vie à vos personnages après autant de temps ?

Alice David : C'était extrêmement émouvant, car Sarah m'a accompagnée toute ma vie. Même treize ans après, les gens me parlaient encore de Bref. J’ai retrouvé son personnage sans difficulté, tout s’est fait naturellement. Dans la première saison, elle ne racontait pas elle-même son histoire, et cette fois, elle le fait enfin. C’est aussi grâce à elle que 'Je' remet en question sa vision de l’amour, et je trouve ça passionnant.

Baptiste Lecaplain : Comme Alice, j’ai été très touché de voir comment Kyan a fait évoluer mon personnage en s’inspirant de mon vécu, et surtout de ma paternité. À travers ça, j’ai compris qu’il me disait, à sa manière, qu’il aimait la façon dont j’avais changé. Mon personnage est quand même passé de gros dragueur à papa poule, c'est assez dingue.

Selon vous, était-il nécessaire d'attendre autant de temps avant la suite de la série ?

Alice David : Oui, si cette suite est extrêmement réussie, c'est en partie parce que Kyan a pris du temps.

Baptiste Lecaplain : Il a aussi pris ce temps parce qu'il avait envie de refaire de la scène tout seul. C'est vraiment bien que ce soit arrivé comme ça. S'il avait sorti un long-métrage juste après la fin de la saison 1, ça aurait cartonné mais il n'aurait pas pu mettre tout ce qu'il a mis là. Mais honnêtement, s'il nous avait contactés plus tôt, on n'aurait jamais pu dire non, c'est juste impossible.

Comment se sont passées les retrouvailles sur le tournage ?

Alice David : C'était vraiment comme avant ! Dans la saison 1, on tournait tout en one shot. Je pensais qu'avec le temps, Kyan et ses équipes auraient pris un rythme plus pépère mais pas du tout ! C'était exactement la même manière de travailler.

Baptiste Lecaplain : Malheureusement, Alice et moi n'avons pas beaucoup de scènes ensemble. Mais c'était un bonheur de retrouver tout le monde !

Avez-vous la pression de revenir et de peut-être décevoir les fans, treize après le succès fulgurant de la saison 1 ?

Alice David : Non, je suis très sereine. J'ai regardé les six épisodes et ils sont juste incroyables ! Au contraire, j'ai hâte que les gens les découvrent.

Baptiste Lecaplain : De mon côté, je suis plus excité pour Kyan et pour nos personnages que pour moi-même. Le succès de Bref, je l’ai vécu un peu différemment parce que j’étais surtout soulagé pour Kyan qui traversait une période vraiment difficile. Ce n’est pas du storytelling : il était au RSA et ne pouvait même pas payer son loyer. Puis, il a tourné le pilote et sa vie a complètement changé. Je l’ai vu dormir chez moi, ne pas pouvoir se payer un resto, et quelques mois plus tard, il dépassait le million de fans sur Facebook et était partout dans les journaux. C’était incroyable. Aujourd’hui, je me sens comme un grand frère qui voit son petit frère continuer ce qu’il a entrepris. Je suis vraiment heureux pour lui, et bien sûr, j’espère que la génération qui a raté Bref pourra rattraper les épisodes et regarder la suite.