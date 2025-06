«Je suis alcoolique et le serai toute ma vie» : la mannequin et comédienne Noémie Lenoir se confie sur son addiction

Dans une interview vidéo accordée à Konbini, Noémie Lenoir revient sur son addiction à l'alcool, une "maladie" qui la suivra "toute sa vie." Elle évoque également sa tentative de suicide survenue en 2010 et le combat qu'elle mène contre son alcoolisme et contre elle-même depuis des années.

Lundi 9 juin, le média Konbini a posté une interview vidéo de la mannequin et comédienne Noémie Lenoir, qui revient sur son alcoolisme et sa tentative de suicide en 2010, affirmant qu'elle sera alcoolique "jusqu'à la fin de sa vie." Elle espère que son témoignage permettra de mieux appréhender cette addiction, une "maladie, pas une honte."

"L'alcoolisme n'a pas de visage"

"L'addiction, c'est un cri", a-t-elle confié face caméra. Pour la mannequin, son père alcoolique et sa mère dépressive ont influé sur son addiction, dont elle a commencé à souffrir dès ses 19 ans. "Je me suis battue contre ça", a-t-elle témoigné sans préciser ce à quoi le "ça" fait référence. "Pour anesthésier tout cela, je buvais de l'alcool."

"Le jour où je me suis rendu compte que ce n’était plus normal, c’est quand je me retrouvais seule à la maison et que j’ouvrais mes bouteilles de rosé. Là, je me suis dit que j'avais peut-être un problème", analyse-t-elle. Mais la vraie prise de conscience n'arrivera que quelques années plus tard, en 2010.

Cette année-là, Noémie Lenoir tente de se suicider : alors qu'elle y survit, la comédienne prend véritablement conscience de son alcoolisme à 31 ans. "Je me détestais. Vous pouvez avoir été élue "plus belle femme du monde", à l’intérieur, j’étais pour moi la plus "horrible" femme du monde. Et l’alcool a vraiment appuyé cette sensation", a-t-elle déploré.

"Je me sentais nulle, je n'avais personne à qui parler. Je trainais donc avec des gens qui buvaient comme moi", explique-t-elle d'un ton las.

"Vous n'êtes pas seuls"

A 33 ans, elle décide de consulter un professionnel, lui permettant de se reconstruire et de travailler sur elle-même. Depuis, elle poursuit son parcours de soin, et reste alerte sur sa situation.

"On me dit : "ça fait longtemps que tu n’as pas bu, tu n’es plus alcoolique !" Si. Je suis alcoolique et je le serai toute ma vie. Et ce n’est pas une honte. Ce n’est pas une fierté non plus, c’est une maladie. L'alcoolisme n'a pas de visage."

"Il fallait que je trouve cette force en moi pour m'en sortir. Quand on touche le fond, on se rend compte que les petits moments de bonheur sont importants."

"On veut toujours être à la hauteur, et ne jamais montrer qu’on faiblit. Et donc on ne va pas le dire et on va pas se faire aider." Ce pourquoi Noémie Lenoir s'est exprimée face caméra, pour porter son message de soutien aux autres alcooliques anonymes. "Vous n'êtes pas seuls", a-t-elle affirmé.