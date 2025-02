«Hier c'était incroyable» : Cyril Hanouna revient sur la dernière de TPMP

Cyril Hanouna a créé la surprise en passant dans On marche sur la tête, alors qu'il ne présente pas l'émission. Il est revenu sur la dernière de TPMP et sur la fermeture de C8, quelques heures avant l'écran noir qui signe la mort de la chaîne. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.







Un invité mystère. Cyril Hanouna a fait une surprise à ses équipes d'On marche sur la tête, en passant dans le studio en fin d'émission. Au lendemain d'un record d'audience pour TPMP, l'animateur l'affirme, "hier, ça a été incroyable, on a vécu un moment incroyable [...] Je ne m'attendais pas à un tel succès, c'est un truc de fou et ça nous a mis vraiment une motivation encore plus importante pour démarrer lundi". TPMP revient en effet sur YouTube, Dailymotion et sur les box internet dès lundi, "rien ne change, sauf le numéro [de chaîne]".

Mais Cyril Hanouna a eu également mot pour C8, quelques heures avant sa fermeture. "Je suis triste pour tous mes collègues animateurs, tout marchait sur C8. [...] Ils n'ont rien à voir là-dedans. [...] On sait très bien que la décision est contre moi, et voir des gens qui font un travail exceptionnel et qui se retrouvent sur le bord de la route... Ce sont des victimes collatérales de cette chasse aux deux hommes [lui et Vincent Bolloré, ndlr]."

Quant aux 400 emplois affectés par la fermeture de C8, Cyril Hanouna juge que "c'est dramatique", et qu'il va "faire le maximum pour ces personnes, pour essayer de les faire travailler".