France 2 : Anne-Sophie Lapix a présenté son dernier 20H

Ce jeudi soir, la journaliste Anne-Sophie Lapix a présenté son dernier 20H sur France 2, qu'elle animait depuis septembre 2017. Elle a été remerciée sous un tonnerre d'applaudissements, bouquets de fleurs à la main et entourée des membres de la rédaction. A la rentrée, elle rejoindra la radio RTL et la chaîne télévisée M6.

"A bientôt pour de prochaines aventures !" Anne-Sophie Lapix a présenté jeudi soir son dernier journal télévisé de 20H sur France 2, qu'elle animait depuis septembre 2017.

"Voilà, c'est fini !"

C'est sous un tonnerre d'applaudissements, bouquets de fleurs à la main et entourée des membres de la rédaction, que la journaliste de 53 ans, visage de la chaîne publique depuis 8 ans, a fait ses au revoir aux téléspectateurs. "Voilà, c'est fini !", a-t-elle conclu avec le sourire au terme de son dernier journal, marqué par une surprise présentée par la grand reporter de France 2 Maryse Burgot.

"Je voulais vous remercier au nom de la rédaction pour avoir porté notre travail. Vous avez lancé des centaines et des centaines de nos reportages, de nos tournages, vous l'avez fait avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de ténacité, avec tant d'élégance aussi. Alors bien sûr, on vous a préparé une petite surprise", a déclaré Maryse Burgot, avant de diffuser une rétrospective d'Anne-Sophie Lapix mêlant interviews marquantes, fous rires et danses en plateau.

"On vous doit beaucoup", a aussi glissé avec émotion le journaliste économique Jean-Paul Chapel, qui expliquait la situation de la dette française, à la fin de son intervention.

"Bonne chance" à Léa Salamé

Avant de quitter le plateau de France 2, celle qui rejoindra à la rentrée la radio RTL et la chaîne télévisée M6 a longuement remercié les équipes de France télévisions mais aussi sa famille, en terminant par un petit mot "à [sa] maman qui [lui] a toujours dit de faire ce [qu'elle] aimai[t] et [l]'a portée par sa confiance".

Elle a également souhaité "bonne chance" à Léa Salamé, pilier de la matinale de France inter qui prendra les rênes du JT de France 2 à la rentrée, "à la fois très talentueuse, très forte et très chaleureuse". Sur TF1, le présentateur du 20H Gilles Bouleau a, de son côté, souhaité à sa consœur "le meilleur pour la suite".