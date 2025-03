Cyril Hanouna : Lancement de TPMP sur internet : «On est sur des scores qui vont très vite rattraper ceux de C8», estime Florian Anselme

Après la fermeture de C8, l'animateur a lancé ce lundi 3 mars sa nouvelle webtélé diffusée sur plusieurs plateformes, dont YouTube et les box TV. Une première réussie, avec des audiences comparables à celles de Touche pas à mon poste sur C8, notamment auprès des 25-49 ans, une cible clé.

Un levé de rideaux espéré par de nombreux téléspectateurs. Après la fermeture de C8, qui diffusait son émission Touche pas à mon poste depuis 2015, Cyril Hanouna est réapparu ce lundi 3 mars sur une webtélé transmise sur YouTube, Dailymotion, Molotov TV, les box Free, SFR, Orange et Bouygues et Canal+. Et cette première s'est voulue très prometteuse.

Florian Anselme, journaliste pour Le Journal du Dimanche, relève un chiffre important sur l'émission "On marche sur la tête". "Entre les 25-49 ans, qui est la cible commerciale de TPMP, c'est le même pourcentage que sur C8. On est sur des scores qui vont très vite rattraper ceux de C8", souligne-t-il.