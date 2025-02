Cyril Hanouna - Emmanuel Macron joue «avec l'emploi et donc avec la vie des gens» dénonce Olivier Dartigolles

Emmanuel Macron estime que les employés de C8 et de NRJ12 retrouveront "facilement" du travail après la fermeture de leur chaîne de télévision. Des propos "véritablement scandaleux" pour Olivier Dartigolles. A ses yeux, ceci revient "à jouer avec l'emploi et donc avec la vie des gens". Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"C'est véritablement scandaleux, parce que c'est joué avec l'emploi et donc avec la vie des gens". Olivier Dartigolles a poussé un coup de gueule ce mardi 25 février sur le plateau de "On marche sur la tête", à l'encontre d'Emmanuel Macron. Il est revenu sur les propos du président, assurant que les employés de C8 et de NRJ12 trouveront "facilement" un emploi après la fermeture actée de leur chaîne. Aux yeux du chroniqueur, "soit il ne comprend pas ce qu'il se passe et ça, il est suffisamment intelligent et informé pour le savoir, soit c'est du cynisme pur".