Clash Rachida Dati - Patrick Cohen : «C'est l'arroseur arrosé», juge Fabien Lecoeuvre

Fabien Lecoeuvre revient sur le clash entre Rachida Dati et Patrick Cohen. Pour le chroniqueur, "c'est l'arroseur arrosé". Patrick Cohen a "l'habitude de malmener ses invités et là elle lui a renvoyé l'ascenseur". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





C'est une séquence qui fera certainement date dans l'histoire de la télévision. Mercredi soir Rachida Dati, invitée dans l'émission C à vous avec le journaliste Patrick Cohen, a copieusement invectivé le journaliste pendant plusieurs minutes. La ministre de la Culture a notamment rappelé en direct que Mediapart a écrit en février dernier une enquête à l'encontre de son interlocuteur qui décrit la "gestion humaine agressive" de Patrick Cohen quand il dirigeait la matinale de France inter entre 2010 et 2017.

💥Attention moment TV déjà culte !

Rachida Dati pulvérise et humilie Patrick Cohen😂 pic.twitter.com/ced1mLXo1Y — Destination Ciné (@destinationcine) June 18, 2025

Pour Fabien Lecoeuvre, "c'est l'arroseur arrosé". "Il [Patrick Cohen] a tellement l'habitude de malmener ses invités, [...] il leur sort toujours les affaires comme étant déjà pratiquement jugés. Et là, Rachida Dati lui a renvoyé l'ascenseur. Et c'est vrai que c'est désagréable, j'imagine. [...] Quand c'est la ministre de la Culture qui vous envoie ça face, en direct, sur France Télévisions, je pense que ça a du poids", ajoute-t-il dans On marche sur la tête

Après cette séquence, la direction de France Télévisions a indiqué dans un communiqué apporter "tout son soutien aux équipes de C à vous et à l'ensemble de ses journalistes".

Rachida Dati a été mise en examen en 2021 pour "corruption passive" et "trafic d'influence" dans l'enquête sur ses prestations de conseil auprès de l'ex-PDG de l'alliance Renault-Nissan Carlos Ghosn.