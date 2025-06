«Ça me pose un problème» : Cyril Hanouna revient sur une séquence de Léa Salamé dans «Quelle époque»

Cyril Hanouna a trouvé gênant que Léa Salamé remette en avant un épisode peu glorieux du passé de Bruno Retailleau dans son émission "Quelle époque !" alors qu'elle est la compagne de Raphaël Glucksmann. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Une question qui a dérangé Cyril Hanouna. Samedi soir, l'émission Quelle époque!, recevait notamment l'animateur Nagui pour le retour d'Intervilles. La maîtresse de l'émission de France 2, Léa Salamé, a lancé un quiz sur les moments forts de cette émission culte et a demandé quelle personnalité politique avait triché à l'époque. La réponse est Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur. Une séquence qui a gêné Cyril Hanouna.

"Je n'ai jamais mélangé les conjoints et les métiers. Mais mine de rien, quand on est Léa Salamé, on ne peut pas se permettre de faire un truc sur un homme politique et de dire que Bruno Retailleau avait triché dans 'Intervilles', quand tu es la compagne de Raphaël Glucksmann", estime-t-il dans On marche sur la tête. "Je suis désolé, moi ça me pose un problème." Pour rappel, Raphaël Glucksmann avait dirigé la liste PS-Place publique lors des dernières élections européennes.