Washington suspend l'accès de l'Ukraine à son imagerie spatiale

Les États-Unis ont suspendu temporairement l'accès de l'Ukraine à ses imageries satellitaires, a confirmé vendredi un porte-parole de la National Geospatial-Intelligence Agency. Cette décision intervient après une pause dans l'aide militaire ordonnée par Trump.

Washington a "temporairement suspendu" l'accès de l'Ukraine à son imagerie spatiale, a annoncé vendredi un porte-parole de la National Geospatial-Intelligence Agency (NGI). Maxar, l'une des entreprises sous contrat avec le gouvernement américain qui fournissait des images à Kiev, a confirmé la suspension, tout en précisant qu'il n'y avait "aucun changement dans la manière dont nous soutenons nos autres clients, ni dans leurs programmes, ni dans leurs contrats".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La suspension de l'accès de l'Ukraine à l'imagerie satellitaire - que ses forces ont utilisée pour suivre les mouvements des troupes russes et évaluer les dommages après les frappes - survient alors que Donald Trump a ordonné lundi une pause dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, après sa spectaculaire altercation la semaine dernière avec Volodymyr Zelensky.

Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a ensuite confirmé mercredi que la transmission de renseignements à l'Ukraine avait également été gelée. Pour l'armée ukrainienne, les renseignements américains sont aussi importants que le matériel militaire dans la lutte contre l'offensive russe.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il est plus difficile de traiter avec l'Ukraine"

La Russie a lancé vendredi une attaque massive de drones et de missiles sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a, une nouvelle fois, appelé à une trêve dans les airs et en mer. Vendredi, Donald Trump a par ailleurs assuré qu'il trouvait "plus facile" de traiter avec la Russie qu'avec l'Ukraine dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre et a dit qu'il faisait confiance à Vladimir Poutine.

"Je le crois", a-t-il déclaré à propos du président russe. "Je trouve franchement qu'il est plus difficile de traiter avec l'Ukraine, qui n'a pas les cartes en main", a-t-il ajouté. "Il est peut-être plus facile de traiter avec la Russie." Des délégations américaine et ukrainienne doivent se retrouver mardi en Arabie saoudite pour parler, selon Washington, d'un cadre en vue d'un accord de paix.