Washington prévoit une attaque iranienne «conséquente» contre Israël dès «cette semaine»

Les États-Unis estiment que l'Iran pourrait lancer "cette semaine" une "série d'attaques conséquentes" contre Israël, a dit lundi un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. Il a précisé que le sujet avait été abordé lors d'un entretien lundi du président Joe Biden avec les dirigeants français, allemand, italien et britannique.

Présence américaine renforcée dans la région

Les États-Unis "partagent la préoccupation" d'Israël à propos d'une attaque imminente venant de l'Iran et des groupes alliés de Téhéran dans la région, a dit John Kirby. Il a reconnu que si cette attaque survenait, "cela pourrait certainement avoir un impact sur les discussions" prévues jeudi sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, accompagné d'une libération des otages israéliens qui y sont détenus. L'armée américaine a renforcé ces derniers jours sa présence au Moyen-Orient, en y déployant des avions de chasse furtifs et davantage de navires de guerre.

Téhéran et ses alliés régionaux au Liban, en Irak et au Yémen menacent Israël de représailles armées depuis l'assassinat le 31 juillet dans la capitale iranienne du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh, qu'ils ont imputé à Israël, et celui, la veille, de Fouad Chokr, le chef militaire du Hezbollah libanais pro-iranien, tué dans une frappe israélienne près de Beyrouth.