Washington préparé à «toutes les éventualités» face à la crainte d'escalade au Moyen-Orient

"Nous nous préparons à toutes les éventualités", a déclaré Jon Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale, deux jours après l'annonce du renforcement de la présence militaire américaine au Proche-Orient.

"Le Pentagone déploie d'importants moyens dans la région pour se préparer à une possible nécessité renouvelée de défendre Israël d'une attaque", a ajouté le conseiller sur la chaîne américaine ABC. "Simultanément, nous nous efforçons de désamorcer la situation diplomatiquement, car nous ne pensons pas qu'une guerre régionale soit dans l'intérêt de qui que ce soit à l'heure actuelle."

"Je ne sais pas ce qu'ils vont faire ni quand ils vont le faire, mais nous devons nous assurer que nous sommes prêts"

Les Etats-Unis ont mobilisé davantage de navires de guerre et d'avions de combat pour protéger leurs troupes et l'allié israélien face aux menaces de l'Iran et des groupes tels que le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais.

Ils craignent un embrasement régional après l'assassinat du chef du Hamas et du commandant du Hezbollah, imputé par l'Iran et le Hamas à Israël. "Je ne sais pas ce qu'ils vont faire ni quand ils vont le faire, mais nous devons nous assurer que nous sommes prêts", a également dit dimanche sur Fox News John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Les États-Unis, à l'image de la Grande-Bretagne et de la France, ont appelé leurs ressortissants à quitter immédiatement le Liban.