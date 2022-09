VIDEOS - Elizabeth II, une souveraine qui aimait la France

Une page de l’histoire de l’Angleterre se tourne. Ce jeudi 8 septembre, la reine Elizabeth II est morte à l’âge de 96 ans. Pendant plus de 70 ans, celle qui a régné depuis Londres a pu montrer son amour pour son voisin tricolore. En effet, à chacune de ses visites sur les terres d’outre-Manche, Elizabeth II aimait s’exprimer en français. Retour en images sur ces moments où la reine a préféré Molière à Shakespeare.

Avril 1960 : Charles de Gaulle au Royaume-Uni

Le 4 avril 1960, la reine Elizabeth reçoit, à Londres, le président de la République de l’époque Charles de Gaulle. "Vous arrivez ici aujourd’hui presque 20 ans après votre appel historique du 18 juin 1940. Cet appel était à la mesure des discours de notre grand chef d’alors Sir Winston Churchill. Pour les générations futures, ce que vous avez dit tous deux, alors inspira les peuples libres dans les moments difficiles", déclare la reine face au président.

"Vous êtes de nouveau parmi nous après une longue absence et vous êtes doublement le bienvenu, d’abord parce que vous êtes le chef de l’Etat français, ensuite parce que vous êtes le général de Gaulle, notre ami aujourd’hui comme vous l’étiez en 1940, l’incarnation de cette France dont l’esprit est indomptable et dont l’âme ne cèdera pas"

Mai 1972 : la Reine est en visite en France

Douze ans plus tard, c’est au tour de la souveraine d’être reçue par le président français. Charles de Gaulle est mort deux ans plus tôt, c’est donc Georges Pompidou qui l’accueille. Elizabeth II s’exprime alors dans un français parfait, pour saluer le chef de l’État et mettre en avant l’amitié franco-britannique, au sein d’une Union européenne bientôt élargie à la Grande-Bretagne.

Novembre 1998 : Anniversaire de l’Armistice

Pour les 80 ans de l’Armistice de 1918, Elizabeth effectue une nouvelle visite en France. A cette occasion, la souveraine donne un discours, en français, aux côtés du président Jacques Chirac. Ensemble, ils vont ensuite déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. "Il y a exactement 80 ans aujourd’hui, les armes se taisaient en Europe, après quatre années terribles de feu et de sang. Huit millions d’hommes étaient morts. En une seule journée de l’été 1916 dans la Somme, 56 000 jeunes Britanniques avaient été tués ou blessés en une seule bataille à Verdun. 250 000 soldats français et allemands avaient versé le prix de la gloire, the price of glory. N’oublions jamais notre passé et surtout pas en ce jour ceux qui ont donné leur vie, en se battant côte-à-côte et bâtissons ensemble et avec d’autres une Europe où les hommes et les femmes de demain vivront dans la liberté et dans la paix", déclare la souveraine.

Juin 2014 : à Paris pour le 70ème anniversaire du Débarquement

A l’occasion de la commémoration du 70ème anniversaire du Débarquement, la reine Elizabeth II se rend à Paris où elle assiste, notamment, à un dîner d’Etat donné par le président François Hollande. Pas moins de 200 invités sont conviés. Parmi eux, Manuel Valls et son épouse, des ministres d'hier et d'aujourd'hui et des personnalités du monde du spectacle et du sport, devant qui la reine s’exprime en français, pour évoquer le souvenir de ses premières visites en France. "Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois. Où qu'ils soient quand ils se rencontrent, nos compatriotes retrouvent toujours ce mélange d'amitié, de rivalité dans la bonne humeur et l'admiration qui constituent l'essence des liens qui unissent la Grande-Bretagne et la France".