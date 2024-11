VIDÉO - Présidentielle américaine : un hippopotame, star d’Internet, présage la victoire de Trump

Moo Deng, femelle hippopotame pygmée, âgée de quatre mois est devenue virale sur TikTok et Instagram pour ses pitreries. Elle a inspiré la production des produits dérivés et des mèmes, et parvenant à faire quadrupler les ventes de billets de son zoo de Khao Kheow, dans le centre de la Thaïlande. Et l'animal joue même à Madame Irma concernant le résultat de l'élection à la présidentielle américaine.

Un animal célèbre aux États-Unis

Deux repas constitués de fruits sculptés et laissant chacun apparaître une inscription ont été proposés à Moo Deng, dont le nom signifie "porc rebondissant" en thaï. L'un présentait le nom de la vice-présidente démocrate Kamala Harris, le second celui de l'ancien président républicain Donald Trump, d'après une vidéo publiée sur X par le zoo.

L'animal a choisi de déguster le repas affublé du nom du républicain de 78 ans. Moo Deng, dont l'espèce est menacée, est devenue particulièrement populaire aux États-Unis, au point d'être incarnée par le comédien Bowen Yang dans un sketch du "Saturday Night Live", programme culte de la télévision américaine diffusé par NBC.

Le "Tonight Show" de la chaîne a même diffusé fin septembre les résultats d'un sondage humoristique sur les intentions de vote pour l'élection présidentielle, donnant Moo Deng gagnante avec 93% des suffrages face à Donald Trump et Kamala Harris.

Un vrai coude à coude entre Harris et Trump

Selon les enquêtes d'opinion jugées les plus sérieuses, la démocrate et le républicain se tiennent dans un mini-mouchoir de poche dans chaque Etat-clé susceptible de faire basculer le scrutin mardi. Des animaux exotiques s'adonnent régulièrement au petit jeu des pronostics concernant des événements mondiaux, parfois avec succès.

Lors du Mondial-2010 de football en Afrique du Sud, le célèbre céphalopode allemand Paul le poulpe avait prédit les vainqueurs des matches en choisissant entre deux boîtes contenant de la nourriture. Il avait deviné avec justesse les résultats de tous les matches de l'équipe d'Allemagne, ainsi que la victoire de l'Espagne en finale, depuis son aquarium allemand.