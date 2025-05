Vatican : à deux jours de l'ouverture du conclave, les congrégations générales entre les cardinaux se poursuivent

Les 133 cardinaux électeurs chargés de désigner le futur pape sont tous arrivés à Rome avant de se cloîtrer, dès mercredi, dans la chapelle Sixtine pour s'accorder sur le nom du futur souverain pontife. Des congrégations générales sont organisées, il y en avait deux aujourd'hui. L'envoyée spéciale d'Europe 1 a pu assister à l'arrivée des derniers cardinaux en fin d'après-midi.

Entre la meute de journalistes et les fidèles qui demandent des selfies, difficile pour les cardinaux de se frayer un chemin sur la place Saint-Pierre. "C'est vraiment incroyable et nous, on regarde le monde. C'est nous qui regardons le monde aussi", plaisante le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, en tentant d'écarter la foule.

"On cherche à découvrir quelle est la volonté de Dieu pour le nouveau pape"

Il fait partie des 133 cardinaux électeurs, tous présents à Rome désormais, qui entreront dans la chapelle Sixtine, ce mercredi. Ce ne sera pas le cas pour Giuseppe Versaldi, cardinal non-électeur puisqu'il a plus de 80 ans, mais il a souhaité assister aux réunions de pré-conclave, les congrégations générales.

"Parce que chaque cardinal apporte sa propre expérience, issue des quatre coins du monde. On a une Église multiple, et on cherche à réunir et intégrer les expériences de tout le monde. On cherche à découvrir quelle est la volonté de Dieu pour le nouveau pape", a-t-il déclaré. Et d'après les discussions qui ont eu lieu aujourd'hui, le prochain pape devra être un pasteur, proche de la vie des gens, capable de rassembler au sein d'une église divisée.