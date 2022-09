Université d'été des LR : Éric Ciotti ou Bruno Retailleau, les militants partagés

Ce week-end, c'est la rentrée pour les Républicains. Plus de 700 jeunes et tous les cadres des Républicains sont réunis à Angers. Après une année de débâcle électorale, il faut réfléchir à l'avenir. La droite ouvre donc ses universités d'été, mais en réalité, c’est le congrès pour la présidence du parti qui occupe les esprits.

Deux personnalités éloignées

Dans la salle, deux noms sont sur toutes les lèvres : Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Le président du groupe LR au Sénat a officialisé sa candidature en fin de semaine et fera donc face au député des Alpes-Maritimes pour prendre la tête du parti. Aurélien Pradié, secrétaire général du parti devrait également se déclarer dans quelques jours. Mais le match se joue réellement entre le sénateur de Vendée et le finaliste de la primaire. Alice, elle, a fait son choix, c’est Bruno Retailleau. "En tant que président du groupe des Républicains au Sénat, il est très rassembleur de tous les côtés de la droite qui peuvent être présents au sein des Républicains."

Pour ce jeune militant, ce sera Éric Ciotti "parce qu'il a le courage de dire les choses. Je pense que sa ligne politique est celle qui est la plus attendue par les Français." Alors les deux hommes promettent de refonder la droite, leurs lignes politiques ne sont pas si éloignées. Mais c’est bien une question de personnalité qui les sépare. Pour certains cadres, une seule chose doit désormais primer : éviter un psychodrame.