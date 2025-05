«Une étincelle d'espoir» : les fidèles américains, réunis à Rome, ne cachent pas leur fierté après l'élection de Léon XIV

Léon XIV, élu jeudi, est le premier pape américain de l'Histoire. À l'église Saint-Patrick, la paroisse américaine de Rome, une messe en anglais s'est tenue ce vendredi, la première depuis l'élection du nouveau souverain pontife. Mais comment les fidèles catholiques américains ont réagi à l'élection du pape ?

La première messe en anglais à l'église Saint-Patrick depuis l'élection de Léon XIV s'est tenue ce vendredi. Les fidèles catholiques ont réagi avec beaucoup de joie à l'élection du premier pape américain de l'Histoire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je me sens tellement fière"

À la sortie de cette église de briques rouges et de pierres blanches, les fidèles américains sont venus en petit groupe pour assister à cette messe. Sabina est originaire de Californie : "Nous sommes fiers, bien sûr, que notre nouveau pape soit américain. Il est du côté des plus pauvres, des plus démunis. Il est clairement aligné avec l'héritage du pape François. Donc, je suis impatiente de voir ses premières actions", confie-t-elle.

À lire aussi Léon XIV : le patriarche orthodoxe russe espère un renforcement des liens avec le Vatican

L'église Saint-Patrick est l'une des seules paroisses catholiques anglophones de la capitale italienne. À sa tête, le père Matthew Berrios. Ce prêtre américain a rencontré plusieurs fois Léon XIV lorsqu'il était encore que cardinal : "J'ai été vraiment impressionné par sa sensibilité, par son humilité et sa chaleur humaine. Il a une profonde spiritualité et un incroyable talent d'administrateur, ce qui, à mon avis, pourrait être l'une des raisons pour lesquelles il a été élu".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Nancy, elle, affiche un grand sourire quand elle parle de Léon XIV. Elle a été profondément marquée par la première prise de parole du nouveau pape et par son message de paix : "Je pense qu'il n'aurait pas pu choisir de mots plus forts pour sa première prise de parole publique. En tant qu'américaine, j'ai l'impression que c'est une étincelle d'espoir pour les États-Unis. Je me sens tellement fière".

Et Nancy compte bien assister à la messe d'inauguration du Pontificat du pape Léon XIV, prévue le dimanche 18 mai.