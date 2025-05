Léon XIV : le patriarche orthodoxe russe espère un renforcement des liens avec le Vatican

Le chef de l'Église orthodoxe russe Kirill a félicité vendredi le nouveau pape Léon XIV après son élection, en espérant que les relations entre le Patriarcat de Moscou et le Vatican "se développeront progressivement". "Les relations entre la chrétienté d'Orient et d'Occident revêtent une importance particulière pour le destin du monde", a affirmé le patriarche.

"Vous débutez votre ministère de primat de l'Église catholique romaine à un moment historique particulier, lié à la fois à un certain nombre de défis civilisationnels et à certains signes d'espoir. Dans ce contexte, les relations entre la chrétienté d'Orient et d'Occident revêtent une importance particulière pour le destin du monde", a affirmé le patriarche dans un communiqué.

